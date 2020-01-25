25 января 2020, 15:15

Спасатели эвакуировали российского туриста с гор на востоке Армении

Сотрудники МЧС Армении обнаружили сегодня альпинистов из России, которые запросили помощи после ухудшения состояния одного из членов группы. Заболевший вывезен из горного района на вездеходе.

Как писал "Кавказский узел", утром 24 января группа российских туристов, отправившихся в горы Гегаркуникской области, запросила помощь спасателей. Они сообщили, что одному из альпинистов стало плохо. На поиски туристов был отправлен вездеход, но погодные условия не позволили эвакуировать их в тот же день.

Поисковые работы возобновились сегодня рано утром. Спустя шесть часов туристов удалось обнаружить, спасатели добрались до них в 14.31 (13.31 мск), сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МЧС Армении. "Туриста, чье состояние ухудшилось накануне, эвакуировали на гусеничном вездеходе в Мартунинский медцентр", - рассказал представитель ведомства. Остальные туристы, по его словам, спускаются с гор самостоятельно.

В поисковых работах участвовала также группа российско-армянского Центра гуманитарного реагирования, добавили в МЧС Армении.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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