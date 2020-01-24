24 января 2020, 21:55

Шесть российских альпинистов заблудились в горах Армении

Спасатели выехали в горы Гегаркуникской области на поиски группы российских туристов, но погодные условия не позволили эвакуировать их сегодня, сообщили в МЧС Армении.

Туристы самостоятельно связались сегодня утром с МЧС Армении и запросили помощь, одному из них стало плохо, сообщил пресс-секретарь ведомства Эдмон Заргарян.

"На поиски был направлен отряд спасателей на гусеничном вездеходе. Вечером от руководителя группы получили сообщение, что самочувствие участника группы стабильное. Из-за погодных условий, угрозы лавины и горный рельеф поисково-спасательные работы возобновятся утром в субботу [25 января]", - рассказал Заргарян. Он не исключил, что спасатели воспользуются беспилотниками. "В этой местности мобильная связь плохая, что создает дополнительные трудности в поиске туристов", - добавил представитель МЧС.

В поисках примет участие и спасательная группа российско-армянского Центра гуманитарного реагирования, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Эдмон Заргарян.

Российские и армянские спасатели планируют эвакуировать альпинистов на вездеходе, для этого туристическая группа должна будет преодолеть около 13 километров, рассказал один из спасателей российско-армянского центра Юрий Полищук. По его словам, туристы из России находятся в Варденисских горах, к югу от озера Севан. "Ситуация у них стабильная, есть питание и все остальное для жизнеобеспечения. Один из их товарищей заболел, но идет на поправку", - процитировал Полищука "Sputnik Армения".

Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха отчитались о росте числа иностранных туристов", "Альпинист из Минска эвакуирован с Эльбруса", "Тело разыскиваемого туриста найдено в горах Кабардино-Балкарии".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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