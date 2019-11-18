Тело разыскиваемого туриста найдено в горах Кабардино-Балкарии

18 ноября 2019, 22:02

МЧС передало полиции обнаруженное в ущелье Приэльбрусья тело разбившегося альпиниста. Погибшим оказался объявленный две недели назад в розыск житель Петрозаводска, сообщил источник.

Как писал "Кавказский узел", альпинист из Петрозаводска Юрий Тхоренко пропал в горах Кабардино-Балкарии 6 октября. Спасатели начали искать его спустя шесть дней. 15 октября поиски были приостановлены, а 28 октября возобновлены в режиме периодических. 4 ноября МВД республики призвало местных жителей помочь в поисках туриста.

Тело туриста обнаружил другой турист, позвонивший в дежурную часть полиции, со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллаха Гулиева сообщает сегодня ТАСС. "Позвонил турист, который якобы ходил в ущелье Гарабаши фотографировать панораму, и во время съемок заметил желтую куртку. Он подошел поближе и обнаружил тело», - сообщил Гулиев, добавив, что место обнаружения тела находилось на высоте около 2800 метров.

По словам главы отряда МЧС, спасатели спустили тело на поляну Азау и передали его полиции. «Одет погибший был как альпинист, неподалеку найдены накидка от рюкзака и налобный фонарик", - рассказал Гулиев, уточнив, что спасатели предположили, что погибший альпинист «спускался по темноте или в непогоду по пологому склону и сорвался».

Тело будет передано родным после установления личности, отмечает агентство.

Личность погибшего уже установлена - это пропавший более месяца назад житель Петрозаводска Юрий Тхоренко, информирует сегодня РИА «Кабардино-Балкария» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

На сайте управления МЧС ао Кабардино-Балкарии на 22.00 мск сегодян нет информации об обнаружении тела туриста в горах республики.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.