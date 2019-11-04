Полиция призвала жителей Кабардино-Балкарии помочь в поисках туриста

04 ноября 2019, 18:42

Житель Петрозаводска Юрий Тхоренко, пропавший в горах Кабардино-Балкарии, объявлен в розыск. Полиция попросила жителей республики помочь в его поисках.

Как писал "Кавказский узел", альпинист из Петрозаводска пропал в горах Кабардино-Балкарии 6 октября. Спасатели начали искать его спустя шесть дней. 15 октября они подняли вертолеты для поисковых работ, которые в итоге завершились безрезультатно. В тот же день они решили приостановить поиски. 28 октября спасатели продолжили поиски в режиме периодических.

"Последний раз Юрия Тхоренко видели 6 октября 2019 года на поляне "Азау" в Приэльбрусье примерно в обеденное время в кафе в 30 метрах от канатной станции "Гарабаши". В разговоре с работником заведения мужчина рассказал, что после акклиматизации собирается на восхождение горы Эльбрус, после чего через некоторое время покинул кафе и ушел в неизвестном направлении", - сообщило МВД по Кабардино-Балкарии сегодня на своем сайте.

Ведомство попросило жителей республики, у которых есть какая-либо информация о местонахождении Тхоренко, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.