Туристы в окрестностях горы Эльбрус. Фото: Ridehouse Better Than Home - CC BY 2.0. https://www.flickr.com/photos/ridehouse/

04 ноября 2019, 18:42

Полиция призвала жителей Кабардино-Балкарии помочь в поисках туриста

Житель Петрозаводска Юрий Тхоренко, пропавший в горах Кабардино-Балкарии, объявлен в розыск. Полиция попросила жителей республики помочь в его поисках.

Как писал "Кавказский узел", альпинист из Петрозаводска пропал в горах Кабардино-Балкарии 6 октября. Спасатели начали искать его спустя шесть дней. 15 октября они подняли вертолеты для поисковых работ, которые в итоге завершились безрезультатно. В тот же день они решили приостановить поиски. 28 октября спасатели продолжили поиски в режиме периодических.

"Последний раз Юрия Тхоренко видели 6 октября 2019 года на поляне "Азау" в Приэльбрусье примерно в обеденное время в кафе в 30 метрах от канатной станции "Гарабаши". В разговоре с работником заведения мужчина рассказал, что после акклиматизации собирается на восхождение горы Эльбрус, после чего через некоторое время покинул кафе и ушел в неизвестном направлении", - сообщило МВД по Кабардино-Балкарии сегодня на своем сайте.

Ведомство попросило жителей республики, у которых есть какая-либо информация о местонахождении Тхоренко, сообщить об этом в ближайшее отделение полиции.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

04 ноября 2019, 19:41

04 ноября 2019, 19:39

  • Опубликовано видео с похорон Эльджаркиевых

    Родственники прочитали в Назрани заупокойную молитву по начальнику ингушского ЦПЭ Ибрагиму Эльджаркиеву и его брату, застреленным в Москве, а коллеги убитого силовика приехали к кладбищу, следует из опубликованных видеозаписей.

04 ноября 2019, 19:14

04 ноября 2019, 18:20

04 ноября 2019, 17:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи