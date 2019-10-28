Спасатели продолжили поиски туриста в горах Кабардино-Балкарии

28 октября 2019, 18:35

Поиски жителя Петрозаводска, пропавшего на Эльбрусе три недели назад, продолжены в режиме периодических, отчитались сегодня спасатели.

Как писал "Кавказский узел", альпинист из Петрозаводска пропал в горах Кабардино-Балкарии 6 октября. Его поиски начались спустя шесть дней. 15 октября спасатели подняли вертолеты для поисковых работ, которые в итоге завершились безрезультатно. В тот же день они решили приостановить поиски.

Спасатели обследовали склоны Эльбруса и окрестные ущелья с вертолетов и пешком, но найти мужчину пока не удалось, сообщил сегодня заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Альберт Хаджиев.

"Пропавший мужчина не был зарегистрирован, что затрудняет поиски, не позволяя уточнить примерный район его местоположения. Поисковые работы переведены в разряд периодических", - цитирует Хаджиева РИА "Кабардино-Балкария".

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.