Поиски туриста на Эльбрусе приостановлены

15 октября 2019, 18:55

Спасатели обследовали обширную территорию склонов Эльбруса в поисках пропавшего альпиниста из Петрозаводска, но не смогли найти его, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", два вертолета начали сегодня облеты Эльбруса, чтобы найти альпиниста из Петрозаводска, который десятый день не выходит на связь.

К 14:45 мск поисково-спасательные работы были приостановлены. "Обследовано более 110 квадратных километров склонов Эльбруса, а также ущелий Приэльбрусья, непосредственно с высадкой спасателей. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, туриста ищут десять спасателей, привлечены два вертолета.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.