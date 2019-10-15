15 октября 2019, 18:55
Поиски туриста на Эльбрусе приостановлены
Спасатели обследовали обширную территорию склонов Эльбруса в поисках пропавшего альпиниста из Петрозаводска, но не смогли найти его, сообщило сегодня МЧС.
Как писал "Кавказский узел", два вертолета начали сегодня облеты Эльбруса, чтобы найти альпиниста из Петрозаводска, который десятый день не выходит на связь.
К 14:45 мск поисково-спасательные работы были приостановлены. "Обследовано более 110 квадратных километров склонов Эльбруса, а также ущелий Приэльбрусья, непосредственно с высадкой спасателей. Поиски результатов не дали", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, туриста ищут десять спасателей, привлечены два вертолета.
В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
15 октября 2019, 19:43
-
Программа паллиативной помощи в Дагестане расширена с учетом местных традиций
В Дагестане принято ухаживать за умирающими близкими на дому, поэтому в регионе решено открыть курсы для сиделок и родственников тяжелобольных, сообщила специалист по паллиативной медицине Нюта Федермессер. Она сообщила и об улучшении условий в отделении милосердия одного из местных детских домов.
15 октября 2019, 19:40
-
Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву
Суд в Махачкале оставил журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева под стражей до 13 ноября.
15 октября 2019, 19:15
-
Пять человек погибли при пожаре на западе Азербайджана
Четверо детей и один взрослый стали жертвами пожара в Дашкесанском районе, сообщило сегодня МЧС Азербайджана.
15 октября 2019, 19:10
-
Апти Алаудинов объяснился за подзатыльник портрету Кадырова
Начальник полиции Чечни Апти Алаудинов опроверг информацию «Новой газеты» о том, что угодил в опалу из-за шуточного подзатыльника портрету Рамзана Кадырова, и призвал не верить «каждому сплетнику».
15 октября 2019, 18:40
-
Участники акции афганцев в Махачкале упрекнули власти в равнодушии к их проблемам
Госпитализированный 14 октября с пикета ветеранов-афганцев в Махачкале Джалал Джалалов проходит лечение в больнице. Он сообщил, что участвовал в акции с целью поддержать своих сослуживцев. Сегодня уже 29-й день с начала акции, однако власти не отреагировали на нее, посетовал лидер протестующих Гасайни Гасайниев.
-
15 октября 2019, 19:10
Апти Алаудинов объяснился за подзатыльник портрету Кадырова
-
15 октября 2019, 16:27
Представитель Таранцова озвучил схему манипуляции голосами избирателей в Волгоградской области
-
15 октября 2019, 12:02
Сторонники Навального допрошены в Ставрополе
-
15 октября 2019, 10:101
Силовики начали обыски у активистов в Ростове-на-Дону и Краснодаре
-
15 октября 2019, 07:271
Азербайджан раскритиковал заявление российского депутата на форуме в Степанакерте
-
15 октября 2019, 05:49
Бабушкин не сформировал в срок правительство области
-
15 октября 2019, 19:40
Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву
-
15 октября 2019, 19:15
Пять человек погибли при пожаре на западе Азербайджана
-
15 октября 2019, 17:56
Вынесен обвинительный приговор по делу о жестоком убийстве в Псебае
-
15 октября 2019, 15:57
19 армянских школьников попали в больницу с отравлением
-
15 октября 2019, 14:01
Два жителя Грузии задержаны за похищение невесты
-
15 октября 2019, 12:45
Спасатели подняли вертолеты для поиска туриста на Эльбрусе
-
15 октября 2019, 09:23
Азербайджан сообщил об обстрелах трех сел
-
15 октября 2019, 04:47
Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
15 октября 2019, 19:43
Программа паллиативной помощи в Дагестане расширена с учетом местных традиций
-
15 октября 2019, 19:40
Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву
-
11 октября 2019, 13:433
Мусаев Муса Асхабалиевич
-
09 октября 2019, 14:4716
Немцов Борис Ефимович
-
08 октября 2019, 22:1635
Имам Шамиль
-
14 октября 2019, 11:44
Женский взгляд из НальчикаРасколотое общество. 14-я годовщина октябрьских событий в Нальчике. 1
-
12 октября 2019, 12:10
Женский взгляд из НальчикаНаркомания. Тихое убийство продолжается. 1
-
11 октября 2019, 16:44
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваДайджест онлайн-дискуссии "Инстаграм и папаха. Как Хабиб Нурмагомедов формирует кавказскую повестку". 2
-
11 октября 2019, 08:44
Женский взгляд из НальчикаИ снова о мошенниках 1
-
09 октября 2019, 12:31
Женский взгляд из НальчикаТоржество правосудия - только в ЕСПЧ?
-
15 октября 2019, 12:48В Уч-Дере хотят застроить сквер, в которым установлен памятник сельчанам, погибшим в Великой Отечественной
-
15 октября 2019, 12:42В Чечне в панельных домах мерзнут люди
-
09 октября 2019, 20:25Все желающие могут присоединиться к конному походу Путь Шамиля - 160
-
09 октября 2019, 11:45В двух школах Махачкалы ведут учет девочек в хиджабах
-
09 октября 2019, 10:43Жители Сочи о плачевном состоянии дома 20 по ул. Вишневой
-
14 октября 2019, 14:32
Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года
-
07 октября 2019, 14:293
Убийство Анны Политковской
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
14 октября 2019, 17:59
В августе 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека
-
14 октября 2019, 08:14
Осколки травм. Психологическая помощь жителям Северного Кавказа в условиях высокой травматизации