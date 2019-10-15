15 октября 2019, 12:45
Спасатели подняли вертолеты для поиска туриста на Эльбрусе
Два вертолета начали сегодня облеты Эльбруса, чтобы найти альпиниста, который десятый день не выходит на связь.
"Кавказский узел" сообщал, что 6 октября в горах Кабардино-Балкарии пропал опытный альпинист из Петрозаводска Юрий Тхоренко. Его поиски ведутся с 12 октября.
Сегодня к поискам были привлечены два вертолета - Ми-8 и Heliaction - и 10 спасателей Эльбрусского поискового отряда, проинформировало на своем сайте Управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
Ранее спасатели проводили только пешие поиски пропавшего, отметили в ведомстве. Там также пояснили, что исчезновение альпиниста заметили только когда автобус с его тургруппой выезжал в Карелию, передало сегодня РИА "Новости".
В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
15 октября 2019, 13:09
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