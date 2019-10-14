14 октября 2019, 18:45

Житель Карелии пропал на Эльбрусе

В горах Кабардино-Балкарии спасатели ведут поиски жителя Петрозаводска, пропавшего 6 октября после экскурсии.

Петрозаводчанин Юрий Тхоренко отдыхал в ставропольском городе Железноводске. 4 октября он отправился в однодневную экскурсию в Кабардино-Балкарии на Эльбрус.

С экскурсии он не вернулся, его телефон не отвечает. 6 октября мужчину зафиксировали камеры горного кафе на высоте 3800 метров. По словам очевидцев, Тхоренко зашел в заведение переобуться и сказал, что пошел прогуляться. При этом обратный билет на «канатку» у него не был активирован, в журнале регистрации альпинистов его фамилии нет, сообщил 13 октября портал Karelia news. В сообщении указано, что Юрий Тхоренко – опытный спортсмен и не раз совершал восхождение в горах, в том числе на Эльбрус.

Мужчину ищут уже третьи сутки на высоте от 4200 до 4500 метров, в районе маршрута восхождения, передает сегодня со ссылкой на информацию пресс-службы МЧС России по Кабардино-Балкарии портал «Юга.ру».

На сайте Главного управления МЧС России по КБР информации о спасательной информации, по данным на 18.45 мск, нет.

Ранее "Кавказский узел" писал о поисковой операции, в ходе которой 23 сентября спасатели обнаружили тело 62-летнего альпиниста из Белоруссии на высоте 4,7 тысячи метров на горе Эльбрус. Поиски туриста продолжались три дня.

Примечание:

"Альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Спасатели нашли пропавшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста", "Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса".

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