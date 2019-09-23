Пропавший на Эльбрусе альпинист найден мертвым

23 сентября 2019, 15:54

Спасатели обнаружили сегодня тело пожилого альпиниста на высоте 4,7 тысячи метров на горе Эльбрус. Поиски туриста из Белоруссии начались три дня назад.

Материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье опубликованы в "Справочнике" "Кавказского узла".

Тело пропавшего 62-летнего альпиниста из Белоруссии спасатели обнаружили на северной стороне Эльбруса в районе скал Ленца на высоте около 4,7 тысячи метров, со ссылкой на оперативного дежурного Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сообщает сегодня "Интерфакс".

"Сейчас [тело альпиниста] транспортируют вниз", - цитирует сегодня начальника поисково-спасательного отряда Абдуллаха Гулиева ТАСС.

Поиски незарегистрированного в МЧС туриста из Белоруссии начались 20 сентября около 11.28 мск после сообщения о том, что альпинист, совершавший восхождение с восточной стороны горы Эльбрус, не вышел на связь в установленное время. В 12.10 мск поиски туриста с привлечением вертолета были приостановлены, после обследования территории горы на высоте 4 тысяч метров, говорилось в сообщении на сайте кабардино-балкарского управления МЧС 20 сентября.

О пропаже жителя Белоруссии в МЧС России сообщил его сын вечером 18 сентября, информирует сегодня "Российская газета". По данным издания, после того как спасателям не удалось никого обнаружить, поиски были переведены в периодичный режим.

На сайте Управления МЧС по Кабардино-Балкарии по состоянию на 15.45 мск сегодня нет информации о обнаружении тела альпиниста из Белоруссии.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 сентября после того, как альпинист из Македонии почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров, на помощь ему вышли шесть спасателей. В тот же день туриста эвакуировали с Эльбруса с признаками "горной болезни".