10 сентября 2019, 19:45

Альпинист эвакуирован с Эльбруса

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Македонии с признаками "горной болезни", сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", альпинист из Македонии почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров. На помощь ему вышли шесть спасателей.

"Незарегистрированный альпинист 1983 года рождения из Северной Македонии с признаками "горной болезни" найден на высоте 5300 метров и спущен спасателями до поляны Азау. Альпинист от дальнейшей помощи отказался", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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