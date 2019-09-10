10 сентября 2019, 19:45
Альпинист эвакуирован с Эльбруса
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Македонии с признаками "горной болезни", сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", альпинист из Македонии почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров. На помощь ему вышли шесть спасателей.
"Незарегистрированный альпинист 1983 года рождения из Северной Македонии с признаками "горной болезни" найден на высоте 5300 метров и спущен спасателями до поляны Азау. Альпинист от дальнейшей помощи отказался", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
10 сентября 2019, 19:55
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Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву
Суд в Махачкале на два месяца продлил срок содержания под стражей журналисту дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву. Защита, которая настаивает на домашнем аресте, раскритиковала суд за исполнение ходатайств следствия.
10 сентября 2019, 19:10
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Путин назначил прокурора Кабардино-Балкарии и уволил его коллегу в Северной Осетии
На должность прокурора Кабардино-Балкарии сегодня официально назначен Николай Хабаров, кандидатуру которого ранее одобрили депутаты республиканского парламента. Сегодня же Путин подписал документ об отставке Владимира Векшина с поста прокурора Северной Осетии.
10 сентября 2019, 18:40
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«Справедливая Россия» и КПРФ не согласились с итогами выборов Элистинского горсобрания
По итогам голосования 8 сентября «Единая Россия» получила 17 из 25 мандатов в Элистинском горсобрании. Лидеры региональных отделений «Справедливой России» и КПРФ заявили, что не согласны с результатами выборов и будут через суд добиваться отмены итогов голосования на некоторых участках.
10 сентября 2019, 18:18
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Глава Минкульта Ингушетии решил уйти в отставку
Руководитель Министерства культуры и архивного дела Ингушетии Микаэл Базоркин написал заявление об уходе со своего поста, сообщили в ведомстве.
10 сентября 2019, 18:04
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Минюст Дагестана счел митинги в поддержку Гаджиева угрозой массовых беспорядков
Общее число отказов в согласовании митингов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева достигло 209. Минюст Дагестана ранее ссылался на другие запланированные мероприятия, а теперь утверждает, что критика правоохранительных органов на митинге приведет к беспорядкам, сообщил юрист инициативной группы Армен Магомедов. Активисты заявили, что будут подавать еще больше заявок.
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10 сентября 2019, 18:40
«Справедливая Россия» и КПРФ не согласились с итогами выборов Элистинского горсобрания
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10 сентября 2019, 18:04
Минюст Дагестана счел митинги в поддержку Гаджиева угрозой массовых беспорядков
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10 сентября 2019, 12:38
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10 сентября 2019, 19:55
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10 сентября 2019, 19:10
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10 сентября 2019, 18:18
Глава Минкульта Ингушетии решил уйти в отставку
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10 сентября 2019, 19:55
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