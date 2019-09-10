Альпинист эвакуирован с Эльбруса

10 сентября 2019, 19:45

Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста из Македонии с признаками "горной болезни", сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", альпинист из Македонии почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров. На помощь ему вышли шесть спасателей.

"Незарегистрированный альпинист 1983 года рождения из Северной Македонии с признаками "горной болезни" найден на высоте 5300 метров и спущен спасателями до поляны Азау. Альпинист от дальнейшей помощи отказался", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.