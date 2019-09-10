10 сентября 2019, 17:10
Спасатели вышли на помощь альпинисту на Эльбрусе
Альпинист из Македонии почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, информация о том, что альпинист нуждается в помощи, поступила сегодня спасателям в 15.45 мск.
"На горе Эльбрус, в районе седловины, на высоте 5300 метров начались поисково-спасательные работы. Незарегистрированному альпинисту из Македонии стало плохо", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В поисках, как отмечает МЧС, участвуют шесть спасателей.
"Кавказский узел" ранее писал, что 4 сентября альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи на горе Эльбрус на высоте 3800 метров. Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали врачам.
В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
10 сентября 2019, 18:18
-
Глава Минкульта Ингушетии решил уйти в отставку
Руководитель министерства культуры и архивного дела Ингушетии Микаэл Базоркин написал заявление об уходе со своего поста, сообщили в ведомстве.
10 сентября 2019, 18:04
-
Минюст Дагестана счел митинги в поддержку Гаджиева угрозой массовых беспорядков
Общее число отказов в согласовании митингов в поддержку журналиста Абдулмумина Гаджиева достигло 209. Минюст Дагестана ранее ссылался на другие запланированные мероприятия, а теперь утверждает, что критика правоохранительных органов на митинге приведет к беспорядкам, сообщил юрист инициативной группы Армен Магомедов. Активисты заявили, что будут подавать еще больше заявок.
10 сентября 2019, 17:15
-
Чеченский певец Вахарагов опроверг сведения о задержании из-за песен
Исполнитель из Чечни Аюб Вахарагов опроверг информацию члена Совета по правам человека при главе республики Хеды Саратовой о том, что он и его брат были задержаны для "воспитательной беседы" из-за нарушения запрета властей на исполнение песен. Жители Чечни нередко отрицают версию о задержании, чтобы избежать ухудшения ситуации, обратил внимание правозащитник Олег Орлов.
10 сентября 2019, 16:08
-
Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан
Суд в Санкт-Петербурге направил на новое рассмотрение дело о высылке в Азербайджан видеоблогера Эльвина Исаева, лишенного российского гражданства.
10 сентября 2019, 15:13
-
Уроженец Дагестана осужден за публикацию экстремистского видео
Суд в Ростове-на-Дону расценил публикацию уроженца Дагестана как призыв к терроризму и назначил ему сегодня 2,5 года заключения.
-
10 сентября 2019, 17:15
Чеченский певец Вахарагов опроверг сведения о задержании из-за песен
-
10 сентября 2019, 12:38
Москвичи поделились воспоминаниями в годовщину теракта на улице Гурьянова
-
10 сентября 2019, 10:23
Магомет Яндиев связал успех на выборах в Москве с "Умным голосованием"
-
10 сентября 2019, 08:15
Защита сочла необоснованным продление ареста Саутиевой
-
10 сентября 2019, 05:49
Ужахов отказался присутствовать на судебном заседании
-
10 сентября 2019, 05:21
Источник рассказал о личности убитого в Грозном
-
10 сентября 2019, 16:08
Отменено решение о депортации петербургского блогера в Азербайджан
-
10 сентября 2019, 15:13
Уроженец Дагестана осужден за публикацию экстремистского видео
-
10 сентября 2019, 13:38
Волгоградский молодогвардеец Булатов передумал просить о досрочном освобождении
-
10 сентября 2019, 09:15
Азербайджан заявил о снайперских обстрелах в зоне конфликта
-
09 сентября 2019, 21:29
Три человека задержаны в Дагестане по подозрению в финансировании ИГ*
-
09 сентября 2019, 20:25
Чиновники в Дагестане наказаны за недостоверные данные о доходах
-
09 сентября 2019, 20:00
Арест Зарифы Саутиевой продлен на три месяца
-
09 сентября 2019, 19:15
Суд в Ставрополе оставил под стражей Ахмеда Барахоева
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
10 сентября 2019, 18:18
Глава Минкульта Ингушетии решил уйти в отставку
-
10 сентября 2019, 18:04
Минюст Дагестана счел митинги в поддержку Гаджиева угрозой массовых беспорядков
-
09 сентября 2019, 16:431
Бочаров Андрей Иванович
-
09 сентября 2019, 16:31
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
-
07 сентября 2019, 09:003
Нурмагомедов Хабиб Абдулманапович
-
09 сентября 2019, 15:46
Женский взгляд из НальчикаВыборы в Парламент Кабардино-Балкарии… и явка избирателей
-
07 сентября 2019, 19:14
Женский взгляд из НальчикаПочему заключенных из Северного Кавказа содержат вдалеке от дома? 10
-
04 сентября 2019, 09:48
Женский взгляд из НальчикаО подготовке к школе и пособиях для малоимущих
-
03 сентября 2019, 08:56
Женский взгляд из НальчикаБеслан. 15 лет спустя 2
-
01 сентября 2019, 10:06
Женский взгляд из НальчикаОб умыкании невест и статистике разводов 2
-
08 сентября 2019, 19:52В ФБ запущен флешмоб. Женщины выставляют свои фото в папахах
-
07 сентября 2019, 23:56В Магасе состоялось открытие исторического сквера "Карачай"
-
07 сентября 2019, 11:50Мэр города Сочи не выполнил обещание предоставить земельный участок многодетной семье
-
06 сентября 2019, 20:48МУП Водоканал повысил тарифы для абонентов не канализованных районов в 10 раз
-
04 сентября 2019, 21:40В результате строительства самоволок, законные жители прилегающих улиц остались без воды и электричества
-
05 сентября 2019, 17:20
Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России
-
04 сентября 2019, 15:42
Теракты в Москве, Буйнакске, Волгодонске (1999)
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
05 сентября 2019, 16:16
В июле 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали два человека
-
04 сентября 2019, 16:49
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе за 2018 год по данным Кавказского Узла