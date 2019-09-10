10 сентября 2019, 17:10

Спасатели вышли на помощь альпинисту на Эльбрусе

Альпинист из Македонии почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии на высоте 5300 метров, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что альпинист нуждается в помощи, поступила сегодня спасателям в 15.45 мск.

"На горе Эльбрус, в районе седловины, на высоте 5300 метров начались поисково-спасательные работы. Незарегистрированному альпинисту из Македонии стало плохо", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В поисках, как отмечает МЧС, участвуют шесть спасателей.

"Кавказский узел" ранее писал, что 4 сентября альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи на горе Эльбрус на высоте 3800 метров. Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали врачам.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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