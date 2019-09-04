Спасатели МЧС на Эльбрусе. Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике

04 сентября 2019, 20:13

Альпинист получил травму на Эльбрусе

Спасатели эвакуировали пострадавшего на Эльбрусе альпиниста и передали врачам, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи на горе Эльбрус на высоте 3800 метров.

"Спасатели эвакуировали альпиниста с травмой ноги на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 1 сентября спасатели отправились искать на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Они нашли его на высоте 5000 метров и передали сотрудникам скорой помощи с признаками "горной болезни".

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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