04 сентября 2019, 20:13
Альпинист получил травму на Эльбрусе
Спасатели эвакуировали пострадавшего на Эльбрусе альпиниста и передали врачам, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, альпинист из Москвы получил травму ноги и попросил о помощи на горе Эльбрус на высоте 3800 метров.
"Спасатели эвакуировали альпиниста с травмой ноги на поляну "Азау", где передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал, что 1 сентября спасатели отправились искать на Эльбрусе альпиниста из Череповца, который не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время. Они нашли его на высоте 5000 метров и передали сотрудникам скорой помощи с признаками "горной болезни".
В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
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