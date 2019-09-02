Спасатели нашли пропавшего в горах Кабардино-Балкарии альпиниста

02 сентября 2019, 12:48

Альпинист, пропавший на горе Эльбрус, найден спасателями и передан сотрудникам скорой помощи с признаками "горной болезни", сообщает сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября семь спасателей отправились искать альпиниста из Череповца на высоте 5 тысяч метров. По данным МЧС по Кабардино-Балкарии, зарегистрированный альпинист не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время.

Зарегистрированный альпинист из Череповца найден на высоте 5000 метров горы Эльбрус с признаками "горной болезни". "[Альпинист] спущен спасателями до поляны Азау, где передан сотрудникам скорой помощи", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кабардино-балкарского управления МЧС.

По данным ведомства, поисково-спасательные работы были завершены в 11.15 мск.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.