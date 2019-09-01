Альпинист пропал в горах Кабардино-Балкарии

01 сентября 2019, 23:32

Спасатели отправились искать альпиниста из Череповца на высоте 5 тысяч метров, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, зарегистрированный альпинист не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время.

На поиски альпиниста вышли семь спасателей. "Планируемое место поисков - на восточной стороне (Эльбруса) на высоте 5000 метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 29 августа были эвакуированы с Эльбруса двое альпинистов из Германии, которые почувствовали себя плохо на высоте 5 тысяч метров. Спасатели доставили их в поселок Терскол.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.