01 сентября 2019, 23:32
Альпинист пропал в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели отправились искать альпиниста из Череповца на высоте 5 тысяч метров, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, зарегистрированный альпинист не вышел на связь и не вернулся с маршрута в установленное время.
На поиски альпиниста вышли семь спасателей. "Планируемое место поисков - на восточной стороне (Эльбруса) на высоте 5000 метров", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал, что 29 августа были эвакуированы с Эльбруса двое альпинистов из Германии, которые почувствовали себя плохо на высоте 5 тысяч метров. Спасатели доставили их в поселок Терскол.
В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
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