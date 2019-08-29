Спасатели МЧС. Фото: 07.mchs.gov.ru

29 августа 2019, 21:05

Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса

Спасатели эвакуировали в поселок Терскол альпинистов из Германии, которые почувствовали себя плохо на Эльбрусе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что двое альпинистов из Германии нуждаются в помощи, поступила спасателям сегодня. На высоте 5 тысяч метров у альпинистов появились признаки горной болезни, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели помогли альпинистам спуститься в поселок Терскол, там от дальнейшей помощи они отказались, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 16 августа альпинист из Малайзии был эвакуирован в горах Кабардино-Балкарии. Он запросил помощи на высоте 5200 метров, спасатели помогли ему спуститься с вершины Эльбруса и доставили на базу.

Примечание:

"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".

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