29 августа 2019, 21:05
Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса
Спасатели эвакуировали в поселок Терскол альпинистов из Германии, которые почувствовали себя плохо на Эльбрусе, сообщило МЧС.
По данным ведомства, информация о том, что двое альпинистов из Германии нуждаются в помощи, поступила спасателям сегодня. На высоте 5 тысяч метров у альпинистов появились признаки горной болезни, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Спасатели помогли альпинистам спуститься в поселок Терскол, там от дальнейшей помощи они отказались, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что 16 августа альпинист из Малайзии был эвакуирован в горах Кабардино-Балкарии. Он запросил помощи на высоте 5200 метров, спасатели помогли ему спуститься с вершины Эльбруса и доставили на базу.
"Пропавшие в Кабардино-Балкарии туристы вышли на связь", "Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии", "Альпинист из Австралии эвакуирован с Эльбруса".
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