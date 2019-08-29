Двое альпинистов эвакуированы с Эльбруса

29 августа 2019, 21:05

Спасатели эвакуировали в поселок Терскол альпинистов из Германии, которые почувствовали себя плохо на Эльбрусе, сообщило МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что двое альпинистов из Германии нуждаются в помощи, поступила спасателям сегодня. На высоте 5 тысяч метров у альпинистов появились признаки горной болезни, проинформировало ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели помогли альпинистам спуститься в поселок Терскол, там от дальнейшей помощи они отказались, говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что 16 августа альпинист из Малайзии был эвакуирован в горах Кабардино-Балкарии. Он запросил помощи на высоте 5200 метров, спасатели помогли ему спуститься с вершины Эльбруса и доставили на базу.