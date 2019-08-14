Поиски в горах. Фото: Пресс-служба МЧС http://07.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8292176/

14 августа 2019, 18:32

Ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели и добровольцы вышли на поиски ребенка, который пропал в ущелье Адыр-Суу в Эльбрусском районе.

По данным МЧС, информация о том, что ребенок пропал в горах Кабардино-Балкарии, поступила спасателям сегодня в 16:10 мск.

"В Эльбрусском районе, в ущелье Адыр-Суу пропал ребенок 2013 года рождения из Республики Башкортостан", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

В поисках участвуют 11 спасателей от Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда и Центроспаса МЧС, семь сотрудников МВД, а также 20 родственников и добровольцев, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что 13 августа ребенок попал под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Пострадавший был эвакуирован и передан врачам, сообщило МЧС.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".

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