27 июля 2019, 20:29

Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса

Спасатели помогли пострадавшему альпинисту спуститься на поляну "Азау", от медицинской помощи он отказался, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", альпинисту из Польши стало плохо на горе Эльбрус на высоте 5200 метров, на помощь ему вышли семь спасателей. МЧС проинформировало, что, по предварительным данным, у альпиниста признаки горной болезни.

Спасатели помогли альпинисту из Польши спуститься на поляну "Азау". "Пострадавший альпинист, 1985 года рождения, от медицинской помощи отказался", - сообщило сегодня ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Турист получил травму в Кабардино-Балкарии", "Туристам понадобилась помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии", "Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям".

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