Спасатели вышли на помощь альпинисту на Эльбрусе

27 июля 2019, 18:41

Альпинисту из Польши стало плохо на горе Эльбрус, на помощь ему вышла группа спасателей, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, альпинист почувствовал себя плохо на высоте 5200 метров. Он поднимался в гору в составе зарегистрированной туристической группы из двух человек.

По предварительной информации, у альпиниста признаки горной болезни. На помощь ему вышли семь сотрудников Эльбрусского высокогорного спасательного отряда, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли травмированному в горах Кабардино-Балкарии туристу из Санкт-Петербурга спуститься в альплагерь и передали его врачам.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.