27 июля 2019, 18:41

Спасатели вышли на помощь альпинисту на Эльбрусе

Альпинисту из Польши стало плохо на горе Эльбрус, на помощь ему вышла группа спасателей, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, альпинист почувствовал себя плохо на высоте 5200 метров. Он поднимался в гору в составе зарегистрированной туристической группы из двух человек.

По предварительной информации, у альпиниста признаки горной болезни. На помощь ему вышли семь сотрудников Эльбрусского высокогорного спасательного отряда, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 26 июля спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли травмированному в горах Кабардино-Балкарии туристу из Санкт-Петербурга спуститься в альплагерь и передали его врачам.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержатся материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье", "Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции".

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