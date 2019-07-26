26 июля 2019, 20:49

Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали альпиниста

Спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли травмированному сегодня туристу спуститься в альплагерь, он передан врачам.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня спасатели вышли на помощь туристу из Санкт-Петербурга, пострадавшему в Черекском районе на высоте 3000 метров.

К 17.09 мск спасатели довели 32-летнего петербуржца до альпинистского лагеря "Безенги", откуда его забрали врачи, информировало на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье", "Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции".

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