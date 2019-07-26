26 июля 2019, 20:49
Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали альпиниста
Спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли травмированному сегодня туристу спуститься в альплагерь, он передан врачам.
Как сообщал "Кавказский узел", сегодня спасатели вышли на помощь туристу из Санкт-Петербурга, пострадавшему в Черекском районе на высоте 3000 метров.
К 17.09 мск спасатели довели 32-летнего петербуржца до альпинистского лагеря "Безенги", откуда его забрали врачи, информировало на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье", "Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции".
26 июля 2019, 21:38
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Прокуратура заявила о мошенничестве чиновников Минстроя на 14 миллионов
Чиновники Минстроя Ингушетии подписали акт приемки недостроенного детского сада, завысив стоимость выполненных работ, заявила сегодня прокуратура.
26 июля 2019, 20:29
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Руководители "ТВС банка" оставлены на свободе под крупный залог
Суд назначил сегодня учредителям "TBC банка" Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе по 239 тысяч долларов залога и запретил им покидать Грузию без разрешения прокуратуры. Ограничение на зарубежные поездки абсурдно, поскольку Хазарадзе и Джапаридзе ведут переговоры с инвесторами по порту Анаклия, заявила защита.
26 июля 2019, 19:31
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Жительница Дагестана нашла задержанного сына в Чечне
Абидат Курбаналиева увиделась в Чечне с сыном Курбаном, которого задержали в Москве чеченские силовики. Сотрудники правоохранительных органов не объяснили причин задержания Курбаналиева, заявила его адвокат.
26 июля 2019, 18:40
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Снайперы провели масштабные ночные стрельбы в горах Карачаево-Черкесии
Около 200 снайперов общевойскового объединения выполнили боевые стрельбы из винтовок на горном полигоне в Карачаево-Черкесии, сообщили сегодня в Южном военном округе. Учения прошли с применением лазерных приборов разведки.
26 июля 2019, 17:53
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Трасса в Кабардино-Балкарии расчищена после схода селей
Рабочие расчистили сегодня дорогу в Черекском районе Кабардино-Балкарии, которая была перекрыта селевым потоком в течение двух суток. Республиканское управление МЧС установило наблюдательный пост для оповещения жителей о селевой опасности.
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26 июля 2019, 19:313
Жительница Дагестана нашла задержанного сына в Чечне
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26 июля 2019, 17:38
Пикетчики выступили против мусорного полигона в Шахтах
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26 июля 2019, 13:44
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26 июля 2019, 11:09
Глава района ушел в отставку после критики со стороны Василия Голубева
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26 июля 2019, 21:38
Прокуратура заявила о мошенничестве чиновников Минстроя на 14 миллионов
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26 июля 2019, 18:40
Снайперы провели масштабные ночные стрельбы в горах Карачаево-Черкесии
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26 июля 2019, 17:53
Трасса в Кабардино-Балкарии расчищена после схода селей
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26 июля 2019, 17:06
Четыре кандидата зарегистрированы на выборы губернатора Волгоградской области
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26 июля 2019, 16:271
Все члены экипажа иранского сухогруза спасены в Азербайджане
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26 июля 2019, 16:20
Совет Федерации одобрил закон о статусе ветерана для дагестанских ополченцев
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26 июля 2019, 16:20
Врио начальника тыла полиции Туапсе отправлен в СИЗО после попытки скрыться от следствия
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26 июля 2019, 15:52
Ростовский вице-губернатор переведен под домашний арест
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25 июля 2019, 11:521
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24 июля 2019, 21:35
Окруашвили Ираклий Кобаевич
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18 июля 2019, 19:591
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25 июля 2019, 20:27
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Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева«Защита детства на Северном Кавказе: что обнажила трагедия Айши Ажиговой?» Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 30 июля в 19.00
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Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваРоссия на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Отдел Кавказа. Мастера из Дагестана. 2
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