Кабардино-балкарские спасатели эвакуировали альпиниста

26 июля 2019, 20:49

Спасатели Эльбрусского отряда МЧС помогли травмированному сегодня туристу спуститься в альплагерь, он передан врачам.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня спасатели вышли на помощь туристу из Санкт-Петербурга, пострадавшему в Черекском районе на высоте 3000 метров.

К 17.09 мск спасатели довели 32-летнего петербуржца до альпинистского лагеря "Безенги", откуда его забрали врачи, информировало на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.