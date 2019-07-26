Турист получил травму в Кабардино-Балкарии

26 июля 2019, 15:04

Спасатели вышли на помощь туристу из Санкт-Петербурга, пострадавшему в Черекском районе на высоте 3000 метров, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня в ущелье Безенги.

"Турист в составе группы из города Санкт-Петербург при прохождении акклиматизации получил травму плеча в результате падения", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 25 июля туристу из Ярославской области стало плохо на горе Тютю-су, спасатели эвакуировали его и передали врачам.