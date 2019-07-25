25 июля 2019, 20:12

Турист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Мужчине стало плохо на горе Тютю-су, спасатели эвакуировали его и передали врачам, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел сегодня на горе Тютю-су на высоте 2600 метров. Одному из участников туристической группы, мужчине 1957 года рождения из города Рыбинска Ярославской области стало плохо, на помощь ему вышли спасатели.

Пострадавшего туриста с признаками сердечной недостаточности на вертолете эвакуировали на поляну "Азау" и передали врачам, сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

В эвакуации пострадавшего участвовали 15 спасателей, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 24 июля двое туристов из Феодосии запросили помощи спасателей в ущелье Безенги. Сообщалось, что один из них сломал ключицу. Поисково-спасательные работы проходили в Черекском районе в районе озера Баранкош на высоте 3200 метров. Спасатели нашли их и помогли спуститься до альплагеря, от дальнейшей помощи туристы отказались.

Примечание:

"Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям", "Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии турист госпитализирован".

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