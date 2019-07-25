25 июля 2019, 08:07
Туристам понадобилась помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии
Двое туристов из Феодосии запросили помощи спасателей в ущелье Безенги, они эвакуированы в альплагерь, сообщило МЧС 24 июля.
По данным ведомства, информация о том, что туристам требуется помощь, поступила спасателям вечером 24 июля. Изначально сообщалось, что один из двух туристов сломал ключицу. Поисково-спасательные работы проходили в Черекском районе в районе озера Баранкош на высоте 3200 метров.
"Спасатели нашли двух туристов из города Феодосия и помогли спуститься до альплагеря "Безенги", туристы от дальнейшей помощи отказались", - говорится в сообщении, опубликованном 24 июля на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" также писал, что 24 июля трое туристов запросили помощи спасателей, оказавшись заблокированными на островке на реке Башиль. Они были эвакуированы до пограничной заставы.
"Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям", "Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии турист госпитализирован"
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