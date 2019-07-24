24 июля 2019, 18:35
Заблокированные на реке в Кабардино-Балкарии туристы эвакуированы
Трое мужчин, застрявшие на островке на реке Башиль, эвакуированы до пограничной заставы, сообщило МЧС.
Как писал "Кавказский узел", спасатели Эльбрусского отряда МЧС отправились сегодня на реку Башиль, где три человека оказались заблокированными на островке. Поиски, в которых участвовали шесть спасателей, велись в ущелье Булунгу в Чегемском районе.
К 17:34 мск спасатели эвакуировали мужчин и помогли спуститься до пограничной заставы. "Туристы от дальнейшей помощи отказались", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Курорт "Ведучи" закрыт до сентября из-за размыва автотрассы", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье", "Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции".
24 июля 2019, 18:26
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Следком заинтересовался видео избиения в краснодарском детсаду
Следователи начали проверку видеозаписи, на которой воспитательница бьет детей во время прогулки. Воспитательница уже уволена, она объяснила свой поступок нервным срывом. Возможность применения силы к воспитанникам детского сада вызвала дискуссию в соцсетях.
24 июля 2019, 18:20
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Украина передала Грузии обвиняемого в пытках силовика
Бывший сотрудник МВД Грузии Георгий Самушия, обвиненный по делу о пытках и задержанный на Украине, экстрадирован на родину, сообщила сегодня грузинская Генпрокуратура.
24 июля 2019, 18:04
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Восемь человек пострадали при ДТП с военным "Уралом" в Дагестане
Госпитализированы трое из восьми пострадавших в результате опрокидывания военного "Урала" в Тарумовском районе Дагестана, сообщили в Минздраве.
24 июля 2019, 17:49
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Суд обязал прокурора извиниться перед кубанским поэтом Дроздовым
Краснодарский краевой суд решил сегодня, что районному прокурору необходимо извиниться перед поэтом–любителем Максимом Дроздовым за уголовное преследование по делу о возбуждении ненависти, сообщил адвокат. Следователь отказал поэту в реабилитации, после того как дело было прекращено.
24 июля 2019, 17:45
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Тбилисский суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве школьника
Рассмотрение дела Михаила Каландии, обвиняемого в убийстве школьника в Тбилиси, проходит в закрытом режиме. Защита заявила об отсутствии доказательств вины Каландии, но суд продлил его арест.
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24 июля 2019, 18:20
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24 июля 2019, 18:04
Восемь человек пострадали при ДТП с военным "Уралом" в Дагестане
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24 июля 2019, 17:49
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24 июля 2019, 17:19
Подозреваемый по делу об убийстве российского военного арестован в Армении
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Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям
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24 июля 2019, 16:33
Андрей Бочаров зарегистрирован на выборы губернатора Волгоградской области
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24 июля 2019, 15:38
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Глава астраханской колонии задержан при получении крупной взятки
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24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
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Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваРоссия на Всемирной выставке в Париже 1900 года. Отдел Кавказа. Мастера из Дагестана. 2
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21 июля 2019, 15:30
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Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
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Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции
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