Заблокированные на реке в Кабардино-Балкарии туристы эвакуированы

24 июля 2019, 18:35

Трое мужчин, застрявшие на островке на реке Башиль, эвакуированы до пограничной заставы, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", спасатели Эльбрусского отряда МЧС отправились сегодня на реку Башиль, где три человека оказались заблокированными на островке. Поиски, в которых участвовали шесть спасателей, велись в ущелье Булунгу в Чегемском районе.

К 17:34 мск спасатели эвакуировали мужчин и помогли спуститься до пограничной заставы. "Туристы от дальнейшей помощи отказались", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.