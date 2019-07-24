Кабардино-балкарские спасатели отправились на помощь трем туристам

24 июля 2019, 14:53

Спасатели Эльбрусского отряда МЧС отправились сегодня на реку Башиль, где оказались заблокированными на острове три человека.

Поиски ведутся в ущелье Булунгу в Чегемском районе, в них участвуют шесть спасателей.

Информация о том, что на речном острове нуждаются в помощи трое мужчин, поступила спасателям около 13.00 мск, сообщило на своем сайте управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Туристов ищут близ турбазы "Башиль", со ссылкой на МЧС информировало РИА "Кабардино-Балкария".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 21 июля в ущелье Укю в Черекском районе на высоте 4300 метров со скалы сорвались два альпиниста из Санкт-Петербурга. 22 июля спасатели приостановили их поиски из-за плохой погоды.