Приостановлены поиски альпинистов в горах Кабардино-Балкарии

22 июля 2019, 10:10

Спасатели решили продолжить поиски пострадавших в Черекском районе альпинистов после улучшения погоды, сообщили сегодня в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", 21 июля в ущелье Укю в Черекском районе на высоте 4300 метров со скалы сорвались два альпиниста из Санкт-Петербурга. Проходившие мимо туристы сообщили спасателям, что альпинисты лежат "без признаков жизни".

Поиски туристов приостановлены из-за непогоды, сказал сегодня руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

"Пурга и шквалистый ветер заставили спасателей остановиться на высоте 3400 метров над уровнем моря. Работы продолжатся, как только позволит погода", - приводит его слова "Интерфакс-Юг".

На сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии информация о приостановке поисково-спасательных работ пока не опубликована.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в поселке Кашхатау, административном центре Черекского района, облачная погода без осадков при температуре +26 градусов, ветер 4 метра в секунду. В ночь на 23 июля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до +20 градусов, ветер стихнет до 3 метров в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.