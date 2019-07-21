МЧС сообщило о возможной гибели туристов в горах Кабардино-Балкарии

21 июля 2019, 22:45

Группа туристов увидела двух человек, сорвавшихся с высоты в горах Кабардино-Балкарии, без признаков жизни, но спасатели еще не прибыли на место, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Кантемир Беров.

Как писал "Кавказский узел", двое туристов из Санкт-Петербурга сорвались сегодня с высоты в горах Кабардино-Балкарии, шесть спасателей вышли им на помощь. Инцидент, по данным МЧС, произошел в ущелье Укю на горе Урал на высоте 4300 метров.

По предварительным данным, оба туриста погибли, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров. По его словам, проходившая мимо группа туристов рассказала, что увидела сорвавшихся, "лежащих без признаков жизни, но окончательно ситуация будет ясна, когда к ним дойдут спасатели", пишет "Интерфакс".

На сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии к 22.40 мск нет информации о завершении поисково-спасательных работ.