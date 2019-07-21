Двое туристов попросили помощи в горах Кабардино-Балкарии 

21 июля 2019, 19:32

Туристы из Санкт-Петербурга сорвались с высоты в горах Кабардино-Балкарии, группа спасателей вышла им на помощь, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила сегодня спасателям в 16.40 мск.

"В Черекском районе в ущелье Укю начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, на горе Урал (высота 4300 метров) сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга в количестве двух человек. Группа зарегистрирована в альплагере "Безенги"", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

На поиски туристов отправились шесть спасателей, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 июля спасатели эвакуировали в альпинистский лагерь "Безенги" туриста из Белгородской области, который сорвался со скалы при восхождении в Черекском районе. Он был доставлен в больницу в Нальчике.