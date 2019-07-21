Приэльбрусье. КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

21 июля 2019, 19:32

Двое туристов попросили помощи в горах Кабардино-Балкарии 

Туристы из Санкт-Петербурга сорвались с высоты в горах Кабардино-Балкарии, группа спасателей вышла им на помощь, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация об инциденте поступила сегодня спасателям в 16.40 мск.

"В Черекском районе в ущелье Укю начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, на горе Урал (высота 4300 метров) сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга в количестве двух человек. Группа зарегистрирована в альплагере "Безенги"", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

На поиски туристов отправились шесть спасателей, проинформировало ведомство.

"Кавказский узел" ранее писал, что 20 июля спасатели эвакуировали в альпинистский лагерь "Безенги" туриста из Белгородской области, который сорвался со скалы при восхождении в Черекском районе. Он был доставлен в больницу в Нальчике.

Примечание:

"Туристка пострадала при жесткой посадке на параплане в Кабардино-Балкарии", "Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".

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  • Жители Краснодара пожаловались на масштабные последствия сильного дождя

    В течение 21 июля в Краснодаре выпало 46 мм осадков, однако спасателям и городским служба удалось восстановить движение общественного транспорта, сообщили власти Краснодара. Пользователи соцсетей предположили, что одной из причин подтоплений в краевой столице стали забитые ливневки, а также пожаловались на недостаточное количество водооткачивающей техники. О большом ущербе от дождя заявили жители многоквартирного дома на улице Мира, где две недели назад сгорела крыша.

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