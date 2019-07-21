21 июля 2019, 19:32
Двое туристов попросили помощи в горах Кабардино-Балкарии
Туристы из Санкт-Петербурга сорвались с высоты в горах Кабардино-Балкарии, группа спасателей вышла им на помощь, сообщило сегодня МЧС.
По данным ведомства, информация об инциденте поступила сегодня спасателям в 16.40 мск.
"В Черекском районе в ущелье Укю начались поисково-спасательные работы. По предварительной информации, на горе Урал (высота 4300 метров) сорвалась туристическая группа из Санкт-Петербурга в количестве двух человек. Группа зарегистрирована в альплагере "Безенги"", - сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.
На поиски туристов отправились шесть спасателей, проинформировало ведомство.
"Кавказский узел" ранее писал, что 20 июля спасатели эвакуировали в альпинистский лагерь "Безенги" туриста из Белгородской области, который сорвался со скалы при восхождении в Черекском районе. Он был доставлен в больницу в Нальчике.
"Туристка пострадала при жесткой посадке на параплане в Кабардино-Балкарии", "Власти заявили о росте турпотока на фоне сообщений об очередях на Эльбрусе", "Парашютист пострадал в горах Кабардино-Балкарии".
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