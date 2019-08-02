Черекское ущелье. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

02 августа 2019, 19:00

Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии

Спасатели вертолетом доставили в больницу туристку, сломавшую сегодня ногу при восхождении на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, 30-летняя альпинистка из Москвы получила травму на горе Архимед в ущелье Безенги.

Спасатели эвакуировали туристку вертолетом, говорится на сайте республиканского управления МЧС.

"На вертолетной площадке Республиканской клинической больницы в Нальчике ее передали медикам", - процитировал сегодня представителя МЧС "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 27 июля альпинисту из Польши стало плохо на горе Эльбрус на высоте 5200 метров. Спасатели помогли ему спуститься в лагерь.

Примечание:

"Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям", "Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии турист госпитализирован".

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