Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии

02 августа 2019, 19:00

Спасатели вертолетом доставили в больницу туристку, сломавшую сегодня ногу при восхождении на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии.

По данным МЧС, 30-летняя альпинистка из Москвы получила травму на горе Архимед в ущелье Безенги.

Спасатели эвакуировали туристку вертолетом, говорится на сайте республиканского управления МЧС.

"На вертолетной площадке Республиканской клинической больницы в Нальчике ее передали медикам", - процитировал сегодня представителя МЧС "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 27 июля альпинисту из Польши стало плохо на горе Эльбрус на высоте 5200 метров. Спасатели помогли ему спуститься в лагерь.