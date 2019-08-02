02 августа 2019, 19:00
Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии
Спасатели вертолетом доставили в больницу туристку, сломавшую сегодня ногу при восхождении на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии.
По данным МЧС, 30-летняя альпинистка из Москвы получила травму на горе Архимед в ущелье Безенги.
Спасатели эвакуировали туристку вертолетом, говорится на сайте республиканского управления МЧС.
"На вертолетной площадке Республиканской клинической больницы в Нальчике ее передали медикам", - процитировал сегодня представителя МЧС "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 27 июля альпинисту из Польши стало плохо на горе Эльбрус на высоте 5200 метров. Спасатели помогли ему спуститься в лагерь.
"Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов переданы следователям", "Пострадавший в горах Кабардино-Балкарии турист госпитализирован".
02 августа 2019, 20:07
-
Пикетчики в Ростове-на-Дону потребовали защитить права дольщиков самостроев
Власти Ростовской области должны принять региональный закон о мерах защиты прав дольщиков, чьи дома признаны самостроями, заявили участники пикета у здания областного правительства. Суды обязывают жильцов самостроев сносить за собственный счет свое единственное жилье, пожаловались пострадавшие.
02 августа 2019, 19:14
-
Избирком отказался зарегистрировать Шевченко на выборы в Ростове-на-Дону
Территориальная избирательная комиссия забраковала 23 из 155 подписей, собранных в поддержку выдвижения Анастасии Шевченко кандидатом в Ростовскую гордуму. Почерковедческая экспертиза, на основании которой отказано в регистрации, недостоверна, утверждает Шевченко.
02 августа 2019, 18:42
-
Рейд силовиков у мечети в Махачкале прошел без задержаний
Мобильные патрули проверяли сегодня документы посетителей махачкалинской мечети "Тангим" после намаза. Силовики объяснили проверки проведением операций "Алкоголь" и "Ремень безопасности".
02 августа 2019, 17:47
-
Суд отказался закрыть дело о похищении детей в Нальчике
Бывший муж жительницы Кабардино-Балкарии Камиллы Зукаевой настаивает, что их общие дети не могут считаться похищенными, поскольку находятся с ним. Нальчикский горсуд 1 августа отказался удовлетворить жалобу на возбуждение дела.
02 августа 2019, 16:51
-
Волгоградский подрядчик заподозрен в махинациях со средствами на капремонт
Глава коммерческой фирмы подозревается в том, что получил 9 миллионов рублей авансом на капитальный ремонт шести многоквартирных домов в Волгограде, но работы не выполнил, сообщили сегодня в прокуратуре.
-
02 августа 2019, 19:14
Избирком отказался зарегистрировать Шевченко на выборы в Ростове-на-Дону
-
02 августа 2019, 18:42
Рейд силовиков у мечети в Махачкале прошел без задержаний
-
02 августа 2019, 16:111
Защита назвала повторное задержание Раджабова местью следствия
-
02 августа 2019, 14:36
Родные Кицмарашвили заявили о претензиях на "Рустави 2"
-
02 августа 2019, 14:131
Власти Кубани рассказали об определении границы с Адыгеей
-
02 августа 2019, 12:37
Суд счел законным продление ареста Исмаила Нальгиева
-
02 августа 2019, 17:47
Суд отказался закрыть дело о похищении детей в Нальчике
-
02 августа 2019, 16:51
Волгоградский подрядчик заподозрен в махинациях со средствами на капремонт
-
02 августа 2019, 15:54
Газоснабжение в Кабардино-Балкарии восстановлено
-
02 августа 2019, 15:492
Постпред Ингушетии при президенте подал в отставку
-
02 августа 2019, 15:44
Отпущена задержанная по делу об осквернении могил армянских солдат
-
02 августа 2019, 14:57
Потушен пожар во владикавказском цехе
-
02 августа 2019, 14:47
Четыре кандидата допущены к выборам главы Калмыкии
-
02 августа 2019, 13:58
Предприниматель осужден по делу об аварии джипа с туристами под Геленджиком
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 августа 2019, 20:07
Пикетчики в Ростове-на-Дону потребовали защитить права дольщиков самостроев
-
02 августа 2019, 19:14
Избирком отказался зарегистрировать Шевченко на выборы в Ростове-на-Дону
-
30 июля 2019, 15:581
Джемаль Орхан Гейдарович
-
25 июля 2019, 11:521
Хазбиев Магомед Хамзатович
-
24 июля 2019, 21:35
Окруашвили Ираклий Кобаевич
-
31 июля 2019, 09:43
Женский взгляд из НальчикаДетство в "каменных джунглях"... 1
-
29 июля 2019, 08:13
Женский взгляд из НальчикаОбучение родному языку ... под деревом 1
-
27 июля 2019, 10:04
Женский взгляд из НальчикаДетский дом-интернат в Прохладном… Им не хватает тепла и общения 1
-
25 июля 2019, 20:27
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Москва не для приличных девушек". Почему девушкам не разрешали ( и сейчас не всегда разрешают) учиться в большом городе? 3
-
25 июля 2019, 09:09
Женский взгляд из НальчикаМусульманский детский лагерь в Нальчике 9
-
02 августа 2019, 10:18В Сочи нарушаются права почти 200 человек, проживающих в многоквартирном доме
-
30 июля 2019, 09:43Мэрия города Сочи 6 лет не выполняет решение суда о строительстве дороги
-
29 июля 2019, 21:22Идет застройка оползневых участков в микрорайоне Бытха г. Сочи
-
29 июля 2019, 11:12Женщину с больным сыном лишили жилья
-
29 июля 2019, 00:05Долгострой по программе доступное жилье в г. Хасавюрт
-
02 августа 2019, 19:4427
Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?
-
25 июля 2019, 17:53
Из оппозиции до застенок СИЗО – путь опального Магомеда Хазбиева
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
24 июня 2019, 17:29
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2019 года по данным Кавказского Узла
-
21 июня 2019, 15:00
В мае 2019 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали три человека