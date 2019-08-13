13 августа 2019, 20:06

Ребенок попал под камнепад в Кабардино-Балкарии

Пострадавший в ущелье Терскол ребенок эвакуирован и передан врачам, сообщило сегодня МЧС.

По данным ведомства, информация о том, что в Эльбрусском районе на водопаде Терскол на высоте 2800 метров ребенок попал под камнепад, поступила спасателям сегодня.

К 14.50 мск ребенок 2010 года рождения эвакуирован и передан с травмами средней степени тяжести сотрудникам скорой помощи, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии на своем сайте.

"Кавказский узел" также писал, что сегодня в горах Кабардино-Балкарии пострадали пять альпинистов. Два альпиниста, получившие травмы на Эльбрусе, были доставлены на поляну Азау и переданы врачам. Еще трое альпинистов были эвакуированы из-за различных травм и отека легких.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".

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