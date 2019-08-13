Пять альпинистов пострадали в горах Кабардино-Балкарии

13 августа 2019, 13:34

Два альпиниста, получившие травмы на горе Эльбрус, доставлены на поляну Азау и переданы врачам, сообщили сегодня в МЧС. Еще трое альпинистов эвакуированы из-за различных травм и отека легких, пояснили спасатели.

По данным ведомства, информация о том, что двум альпинистам на горе Эльбрус необходима помощь поступила спасателям сегодня, 13 августа.

"На высоте 5300 метров альпинист получил многочисленные ушибы и травмы…На 09.50 мск поисково-спасательные работы полностью завершены, пострадавшего передали работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау с травмой головы", - говорится в сегодняшнем сообщении, размещенном на сайте кабардино-балкарского управления МЧС в 10.00 мск.

По сообщению ведомства, размещенному на сайте в 10.35 мск, на той же высоте горы травму ноги получила альпинистка из Балашихи. "На 10.33 мск … пострадавшую передали работникам скорой медицинской помощи на поляне Азау с травмой ноги", - отмечается в сообщении.

Ведомство также отмечает, что спасательные работы велись с привлечением коммерческого вертолета.

Помощь спасателей на Эльбрусе понадобилась еще троим альпинистам из разных групп, со ссылкой на сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС сообщает сегодня "Интерфакс". Эту информацию РИА "Новости" подтвердил начальник Эльбрусского отряда МЧС Альберт Хаджиев

"Девушку с травмой шейного отдела позвоночника только что эвакуировали вертолетом, и сейчас он пойдет на второй рейс, за мужчиной с черепно-мозговой травмой", - сообщил спасатель.

По данным агентств, еще одного альпиниста также необходимо экстренно эвакуировать с Эльбруса из-за отека легких.

"Кавказский узел" также писал, что 12 августа альпинист почувствовал себя плохо в горах Кабардино-Балкарии, спасатели доставили его на поляну "Азау" и передали врачам.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.