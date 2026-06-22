Чегемцы призвали чиновников решить проблему с водоснабжением

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Летом многие улицы Чегема регулярно остаются без водоснабжения, пожаловался в соцсети местный житель, потребовав от чиновников решить эту проблему. Другие горожане в комментариях поддержали его требование, предположив, что перебои с водой связаны с тем, что она используется для полива.

Как информировал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. В частности, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители Нальчика, Баксана и Чегема. В Баксане, Нальчике, а также Баксанском, Лескенском, Зольском и Урванском районах длительное время существует проблема с водоснабжением, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались еще 14 июля 2024 года в соцсети местные жители.

По словам одного из жителей Чегема, в городе каждые выходные возникает проблема с водоснабжением. Оп предположил, что это происходит из-за аварий.

"Суббота, утро, домашние планы, а из крана – тишина", - написал житель Чегема, обращение которого 20 июня опубликовал Instagram*-паблик goloskbr.

"Дорогой "Водоканал" и администрация Чегема <…>, объясните нам как жителям простую вещь, если прорвало трубу на одной улице, то почему без воды остается весь город?" - задался вопросом автор жалобы.

Он уточнил, что без водоснабжения остаются жители десятков улиц, которые не могут приговорить еду, постирать одежду и искупать детей. "Дайте нам проводить выходные по-человечески, а не в режиме "сухого закона", - сыронизировал житель Чегема.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 187 тысяч пользователей, на 09.50 мск 22 июня набрал 75 отметок "Нравится" и 18 комментариев.

Часть комментаторов усомнилась, что причина перебоев с водоснабжением связана с авариями. "Авария ли?" - поинтересовался пользователь pomosch.ru. "Там не авария, а воду забирают те, которые яблоки посадили. В селах нигде нет воды", - написала zalina164.

Еще одна часть пользователей высказала мнение, что воду в Чегеме отключают, поскольку она используется для полива.

"Был приказ от командора, так что яблоки и садоводы наше всё. А так прямиком в прокуратуру пишите. Удачи", - отметила nkhamokova.

Другие комментаторы выразили недовольство тем, что из-за полива жители Чегема остаются без водоснабжения.

"Как всё надоело, каждый год одно и тоже. Поливальщики огородов, будьте добры! Кроме вас и ваших огородов люди есть, кому вода нужна. Поливайте свои огороды ночью или ставьте бочки, не скупитесь. Все проклятья мира собираете", - заявил пользователь taulu072.

"Клянусь надоели уже, честное слово! Вода есть света нет, свет есть воды нет", - пожаловался пользователь с ником pomosch.ru. "А в месяц пять тысяч начисляют", - указала astema23567.

"В Залукокоаже 20 лет живут без воды. Приспособились. Удачи вам в нелёгкой борьбе", - пожелала orisheva_s.

На 09.50 мск на сайте администрации Чегема нет комментариев относительно жалобы жителей на проблему с водоснабжением.

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