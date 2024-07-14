Жители Кабардино-Балкарии призвали чиновников решить проблему с водоснабжением

14 июля 2024, 10:17

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В Баксане, Нальчике, а также Баксанском, Лескенском, Зольском и Урванском районах длительное время проблема с водоснабжением, а обращения к властям не дают результатов, пожаловались в соцсети местные жители. Комментаторы раскритиковали чиновников и потребовали решить проблему с подачей воды.

Как информировал "Кавказский узел", жители сел в Кабардино-Балкарии регулярно жалуются на проблему с водоснабжением. В частности, на проблемы с водоснабжением неоднократно жаловались жители села Исламей Баксанского района. 20 марта власти отчитались, что рабочие заменили неисправный водопроводный насос в селе Исламей после жалоб жителей.

Жалобы жителей сел Малка Зольского района, Куба Баксанского района, а также городов Баксан и Нальчик на проблему с водоснабжением опубликованы 13 июля в Instagram*-паблике goloskbr.

В Малке проблема с подачей воды уже несколько лет, когда сельчане обращаются чиновникам, им отвечают, что вышло из строя оборудование, а для покупки нового нет средств, написал местный житель.

В селе Куба нет водоснабжения с начала июля, пожаловался житель села.

В Нальчике по улице Гагарина с 24 июня нет горячей воды, заявила местная жительница. "Грею в квартире воду ведрами несколько раз в день. Неужели нельзя что-то предпринять", – задалась она вопросом.

В Баксане несколько суток из крана течет грязная вода, от которой идет неприятный запах, указал местный житель. "Нас везде игнорируют. Невозможно ничего делать с этой водой. Вся сантехника пожелтела невозможно отмыть", – отметил он.

Этот пост в Instagram*-паблике goloskbr, на который подписаны около 167 тысяч пользователей, на 10.10 мск 14 июля набрал 98 отметок с реакцией пользователей и 38 комментариев.

"Каждый год это у нас такая проблема в Баксане. Как увидят первое солнце до осени так будет. Молимся, чтобы был дождь. Как пройдёт дождь большой, хоть что-то доходит иногда. Но к сожалению, не каждый день дождь бывает", – написала zarema_6774_.

"Чегем ничем не лучше к сожалению. Как так жить? Это просто невозможно и невыносимо. Куда ни жалуйся ничего не изменится никогда. Многим чиновникам все равно на эти проблемы. Превыше денег нет ничего у многих", – заявила marina_karamizova.

"Кахун и Аргудан тоже самое", – отметила aneta30050314.

"У нас тоже самое. С мая по октябрь нет воды. Это в Урвани", – написала bmaria297.

"В Залукокоаже такая же проблема", – пожаловался пользователь ok__ku_07.

"В Вольном Ауле в прошлом году тоже на месяц отключили. В этом году пока прошла неделя, дальше не знаю", – подчеркнул пользователь abigail63_63.

"Это проблема всей республики, почти все села страдают от отсутствия воды, а власти ежедневно докладывают, что проблема решена, что выделены миллионы на решение проблемы водоснабжения. Но нет ни денег, ни воды. Каждый год одно и то же. Правительство прекрасно все знает, но абсолютно бездействует", – считает пользователь vkl___118.

"Вам нужно написать в Москву, здесь уже никто не поможет", – считает freeworld__________.

"Вот такой глава республики у нас. Сколько лет уже слышу крик души жителей разных сел, хоть в одном селе проблема решилась? Он глух и нем к проблемам жителей республики", – заявила tinaida10000.

На 10.10 мск на сайтах администраций Баксана, Нальчика, а также Баксанского, Лескенского, Зольского, Урванского районов нет комментариев относительно жалоб жителей на проблему с водоснабжением.

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