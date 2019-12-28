Три человека погибли при камнепаде в Дагестане

28 декабря 2019, 22:15

Машина упала с восьмиметрового обрыва после камнепада на автодороге "Агвали-Кидеро", водитель и двое пассажиров погибли.

По данным МВД, инцидент произошел на 8 километре автодороги в Цумадинском районе.

"49-летний житель селения Саситли, управляя автомашиной "Лада Ларгус", попытался избежать обвала, вследствие чего транспортное средство упало с восьмиметрового обрыва в реку Андийское Койсу. В результате ДТП водитель и двое пассажиров транспортного средства погибли", - сообщило ГУ МВД по Дагестану 27 декабря на своем сайте.

Движение по автодороге Агвали - Кидеро восстановлено, пишет сегодня ТАСС.

"Кавказский узел" ранее сообщал о камнепаде в Гунибском районе Дагестана на автодороге Гуниб - Хиндах - Хоточ. Камнепад, перекрывший трассу к двум селам, произошел в ночь на 6 декабря. Люди не пострадали. Жителей заблокированных сел о происшествии проинформировали через минареты мечети, для них организовали обходной пеший маршрут длиной пять километров. 7 декабря жители заблокированных сел заявили о бездействии властей.

В августе в Цумадинском районе автомобиль с семьей из четырех человек попал под камнепад и рухнул с обрыва высотой более 500 метров. В машине находились местный житель, его супруга и двое сыновей 10 и 15 лет. Взрослые и 10-летний ребенок погибли на месте. Старший ребенок был госпитализирован в состоянии комы и спустя некоторое время скончался, не приходя в сознание. После гибели семьи трое детей остались сиротами, им был назначен опекун и оказана финансовая помощь, сообщили власти.