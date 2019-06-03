03 июня 2019, 17:13

Четыре человека пострадали при взрыве в пассажирском "УАЗе" в Дагестане

Одна из четырех пострадавших в результате взрыва в пассажирском "УАЗе" находится в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве Дагестана.

По данным МЧС, инцидент произошел сегодня в селе Цуриб Чародинского района.

В пассажирском "УАЗе" взорвалось газовое оборудование, в результате машина загорелась. Пострадавшие на скорой помощи доставлены в Центральную районную больницу, сообщается на сайте ГУ МЧС по Дагестану.

Всего на момент взрыва в "УАЗе" находились семь человек, проинформировали в министерстве здравоохранения. "Трое взрослых и один мальчик, 2009 года рождения, пострадали, - цитирует представителя ведомства Залину Муртазалиеву РИА "Дагестан".

По данным Муртазалиевой, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП на автодороге в Дагестане 1 июня. В результате аварии с участием пассажирского автобуса два человека погибли и четверо пострадали.

Примечание:

"Реакция МВД на аварию в Махачкале вызвала критику в соцсетях", "Полиция спасла жительницу Махачкалы от самосуда после ДТП", "Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане". 

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