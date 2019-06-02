ДТП с участием пассажирского автобуса в Дагестане. Фото: скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/ByLamqJiCMG/

02 июня 2019, 00:50

Возросло число погибших в ДТП с участием автобуса в Дагестане

Водитель пассажирского автобуса, столкнувшегося с легковым автомобилем в Тарумовском районе Дагестана, умер в больнице от полученных травм. На месте происшествия скончался водитель легкового авто, один из четырех пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. 

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в результате автодорожной аварии на 217-м километре автодороги Астрахань - Махачкала с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля один человек погиб, еще пятеро пострадали. По предварительным данным, водитель легкового авто не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. После столкновения автобус перевернулся. 

Скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/ByLamqJiCMG/"Водитель автобуса с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но спасти ему жизнь не удалось", - сообщило МВД Дагестана на своей странице в Instagram mvd.dagestan вечером 1 июня. 

Информацию о гибели водителя автобуса также подтвердил Минздрав Дагестана. "Число жертв в ДТП в Тарумовском районе выросло до двух человек [...] Несмотря на все усилия медиков, спасти одного из пострадавших не удалось - это водитель автобуса", - говорится в сообщении на странице Минздрава в Instagram minzdravrd. 

В ведомстве проинформировали, что один из пострадавших в аварии "находится в тяжелом состоянии, у троих травмы средней степени тяжести". 

Напомним, 13 мая в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля, которое произошло на трассе Махачкала - Верхний в Буйнакском районе Дагестана, погибли три человека, еще один пострадал. 

Примечание:

"Реакция МВД на аварию в Махачкале вызвала критику в соцсетях", "Полиция спасла жительницу Махачкалы от самосуда после ДТП", "Пять человек стали жертвами ДТП в Дагестане". 

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