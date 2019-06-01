Авария с участием автобуса в Тарумовском районе Дагестана. Фото: скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/ByLQUCuC3Ps/

01 июня 2019, 21:16

Шесть человек стали жертвами ДТП с участием автобуса на границе Дагестана и Калмыкии

Один человек погиб, еще пятеро пострадали в результате автодорожной аварии в Тарумовском районе Дагестана, где столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, сообщило МВД.

ДТП произошло сегодня около 16.20 мск на 217-ом километре автодороги Астрахань - Махачкала в местности Артезиан на границе с Калмыкией. 

Скриншот со страницы mvd.dagestan в Instagram https://www.instagram.com/p/ByLQUCuC3Ps/"По предварительной информации, 32-летний житель поселка Белиджи Дербентского района, управляя автомобилем ВАЗ-2112, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом под управлением 32-летнего жителя Астрахани", - говорится в сообщении на странице главного управления МВД по Дагестану в Instagram mvd.dagestan

Ведомство также опубликовало видео и фото с места происшествия, на которых видно, что после столкновения автобус завалился на бок, а легковое авто оказалось полностью смятым. 

Автобус следовал из Москвы в Дербент. В результате ДТП имеются пострадавшие, которые доставлены в ЦРБ Тарумовского района, сообщило на своем сайте главное управление МЧС по Дагестану. 

Информацию о пострадавших также подтвердили в Минздраве республики. "В ДТП пострадали всего шесть человек, из них один погиб на месте. Пять человек госпитализированы в Кочубейскую медико-санитарную часть", - привел слова представителя ведомства ТАСС.

По его данным, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое, трое находятся в состоянии средней тяжести. 

Как писал "Кавказский узел", 13 мая три человека погибли, еще один пострадал в результате столкновения пассажирской "Газели" и легкового автомобиля, которое произошло на трассе Махачкала - Верхний в Буйнакском районе Дагестана. 

Примечание:

"Десять человек пострадали в аварии микроавтобуса Оренбург-Махачкала", "Полиция спасла жительницу Махачкалы от самосуда после ДТП",  "Реакция МВД на аварию в Махачкале вызвала критику в соцсетях". 

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