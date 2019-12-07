Жители заблокированных сел Дагестана заявили о бездействии властей

07 декабря 2019, 16:08

На засыпанной камнепадом дороге в Гунибском районе не ведутся никакие работы, пожаловались местные жители. Обвалы на трассе продолжаются.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 6 декабря в Гунибском районе Дагестана на автодороге Гуниб - Хиндах - Хоточ произошел камнепад, перекрывший трассу к двум селам. Люди не пострадали. Жителей заблокированных сел о происшествии проинформировали через минареты мечети, для них организовали обходной пеший маршрут длиной пять километров.

Сегодня жители Гунибского района сообщили о полном отсутствии работ на заблокированной трассе. Это подтвердил и депутат районного собрания Гасангусейн Гасангусейнов. По его словам, жители двух сел практически отрезаны от внешнего мира, а у многих в домах нет света и тепла, информировал "Черновик".

На сайте администрации Гунибского района к 16.08 мск 7 декабря не появилось информации о работах по расчистке камнепада.

Вслед за первым обвалом на том же участке произошел еще один, говорится в публикации от 6 декабря на странице "Гунибский район в одном блоге" в Instagram. На опубликованном там видео человек идет по горам мимо поваленных столбов ЛЭП, в воздухе еще не осела пыль от обвала.

На другом видео демонстрируется широкая, до метра, трещина на вершине горы. "Видео трещины. Сами посудите, какая она и какие могут быть последствия, если кусок обвалится. Прошу быть бдительными всех, кто проезжает дорогу Хиндах - Хоточ!" - поясняется в публикации.