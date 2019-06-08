Авария с участием полицейского в Дербенте. Фото: скриншот со страницы mvd.dagestan https://www.instagram.com/p/BybL6MtiJDX/

08 июня 2019, 23:56

ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях

Сотрудник ППС, протаранивший три припаркованных автомобиля в Дербенте, находился в состоянии алкогольного опьянения, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщило МВД. Пользователи Instagram потребовали не только сурового наказания для виновника, но и публичных извинений от него. 

Авария с участием сотрудника полиции произошла вечером 7 июня. Кроме его автомобиля, пострадали еще три припаркованных авто. 

"В крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя [...] Назначена служебная проверка [...] подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам", - сообщило сегодня республиканское управление МВД на своей странице в Instagram mvd.dagestan. 

В ведомстве добавили, что "непосредственное руководство (сотрудника ППС, - прим. "Кавказского узла") будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности". 

МВД также опубликовало видео инцидента, на котором видно, как водитель легкового автомобиля, одетый в полицейскую форму, врезается в припаркованные у тротуара машины. Кроме того, на кадрах видно, что несколько мужчин пытались высадить полицейского из автомобиля.

Заявление МВД Дагестана вызвало бурную реакцию пользователей Instagram. Соответствующий пост в течение 20 часов собрал более 17 300 просмотров и не менее 160 комментариев. Подписчики осудили действия полицейского, некоторые из них потребовали обнародовать видео с его публичными извинениями. 

"А извиняться он на камеру будет? Как все остальные, добровольно", - поинтересовался __arabkhanov__.

Скриншот со страницы mvd.dagestan https://www.instagram.com/p/BybL6MtiJDX/"Мы требуем видеоролик с его извинениями, так как многих молодых ребят вы тоже заставляли извиняться на публику", - написал mikail_gadzhi.

"А где фото или видео с извинениями? Вы же всех фото выставляете, так мы и его фото хотим", - обратился к правоохранителям пользователь под ником alievmuhammad90.

"Публичные извинения будут от него или только простых ребят заставляете извиняться перед камерой, угрожая 15 сутками?" - добавил muhammaddagger.

Аккаунт Главного управления МВД по Дагестану ответил на эти призывы, отметив, что "публичными извинениями не каждую ситуацию можно смягчить".

"Публичные извинения, если вы заметили, бывают только за мелкое хулиганство. В надежде, что он больше не повторит. В данном случае придется нести ответственность за совершенное", - написал mvd.dagestan.

Также ведомство подчеркнуло, что хоть "вина полицейского очевидна, но оскорбления недопустимы". 

Практика публичных извинений особенно распространена в Чечне. Жители республики неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. При этом практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

На странице сообщества "Святой Дербент" в соцсети "ВКонтакте" сегодня было опубликовано два видео, на одном из которых видно, что предполагаемого виновника ДТП удерживают несколько мужчин в штатском. На месте инцидента также присутствуют сотрудники полиции. 

Скриншот со страницы сообщества "Святой Дербент" во "Вконтакте" https://vk.com/public112432163?z=video-112432163_456239161%2F7872c1b97bac5b09a4%2Fpl_wall_-112432163Инцидент с участием сотрудника ППС в Дербенте активно обсудили подписчики и других пабликов. Так, соответствующий пост, опубликованный сегодня на странице 05_tv, в течение 15 часов собрал более 16 000 просмотров и не менее 40 комментариев. Некоторые из комментаторов высказали сомнение, что виновник ДТП понесет серьезное наказание. 

"Наказать по всей строгости. Выписать на него все существующие нарушения. Или.... Можно договориться", - написал olhuzur_007.

"А протоколы за превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и за сплошную на водителей припаркованных авто уже написали?" - иронично прокомментировал sgt.riordan.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями в Instagram в комментариях. 

Напомним, в конце мая жительница Махачкалы за рулем легкового авто сбила четырех пешеходов. Очевидцы забросали автомобиль камнями, лишь подоспевшие полицейские спасли женщину от самосуда

Примечание:

"Шесть человек стали жертвами ДТП с участием автобуса на границе Дагестана и Калмыкии", "Реакция МВД на аварию в Махачкале вызвала критику в соцсетях", "Полицейский из Дагестана арестован после драки в Астрахани". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 июня 2019, 00:44

  • Журналист Голунов отправлен под домашний арест до 7 августа

    Журналист "Медузы" Иван Голунов, часть расследований которого касалась Чечни и других регионов юга России, заявил, что незадолго до задержания получал угрозы. Суд в Москве постановил освободить Голунова из-под стражи и отправить его под домашний арест до 7 августа.

09 июня 2019, 00:40

  • Правозащитники призвали власти Азербайджана освободить парализованного активиста

    Состояние прикованного к постели религиозного активиста Абульфаза Буньядова, отбывающего тюремное наказание, резко ухудшилось, родственники опасаются за его жизнь. Центр защиты политзаключенных призвал власти Азербайджана освободить активиста в связи с тяжелой болезнью. Решение об освобождении Буньядова может принять Верховный суд страны, отметил правозащитник Ялчин Иманов.

08 июня 2019, 22:50

  • 1 Активист "Хабзэ" рассказал подробности о задержании Мартина Кочесоко

    Силовики задержали руководителя общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко после того, как в ходе досмотра его автомобиля был обнаружен пакет с наркотиками, сообщил активист Азамат Шормоков. По его словам, сторонники Кочесоко не верят в его причастность к наркотикам и занялись поиском адвоката.

08 июня 2019, 22:03

08 июня 2019, 21:01

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии