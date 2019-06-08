ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях

08 июня 2019, 23:56

Сотрудник ППС, протаранивший три припаркованных автомобиля в Дербенте, находился в состоянии алкогольного опьянения, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщило МВД. Пользователи Instagram потребовали не только сурового наказания для виновника, но и публичных извинений от него.

Авария с участием сотрудника полиции произошла вечером 7 июня. Кроме его автомобиля, пострадали еще три припаркованных авто.

"В крови у водителя обнаружено 0,94 промилле алкоголя [...] Назначена служебная проверка [...] подготовлен приказ об увольнении 31-летнего сотрудника полиции из ОВД по отрицательным мотивам", - сообщило сегодня республиканское управление МВД на своей странице в Instagram mvd.dagestan.

В ведомстве добавили, что "непосредственное руководство (сотрудника ППС, - прим. "Кавказского узла") будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности".

МВД также опубликовало видео инцидента, на котором видно, как водитель легкового автомобиля, одетый в полицейскую форму, врезается в припаркованные у тротуара машины. Кроме того, на кадрах видно, что несколько мужчин пытались высадить полицейского из автомобиля.

Заявление МВД Дагестана вызвало бурную реакцию пользователей Instagram. Соответствующий пост в течение 20 часов собрал более 17 300 просмотров и не менее 160 комментариев. Подписчики осудили действия полицейского, некоторые из них потребовали обнародовать видео с его публичными извинениями.

"А извиняться он на камеру будет? Как все остальные, добровольно", - поинтересовался __arabkhanov__.

"Мы требуем видеоролик с его извинениями, так как многих молодых ребят вы тоже заставляли извиняться на публику", - написал mikail_gadzhi.

"А где фото или видео с извинениями? Вы же всех фото выставляете, так мы и его фото хотим", - обратился к правоохранителям пользователь под ником alievmuhammad90.

"Публичные извинения будут от него или только простых ребят заставляете извиняться перед камерой, угрожая 15 сутками?" - добавил muhammaddagger.

Аккаунт Главного управления МВД по Дагестану ответил на эти призывы, отметив, что "публичными извинениями не каждую ситуацию можно смягчить".

"Публичные извинения, если вы заметили, бывают только за мелкое хулиганство. В надежде, что он больше не повторит. В данном случае придется нести ответственность за совершенное", - написал mvd.dagestan.

Также ведомство подчеркнуло, что хоть "вина полицейского очевидна, но оскорбления недопустимы".

Практика публичных извинений особенно распространена в Чечне. Жители республики неоднократно приносили властям публичные извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Поводом для принудительного публичного покаяния также может послужить однократный опрометчивый поступок или резонансное происшествие с участием непубличного человека либо группы людей. При этом практика публичных извинений уже вышла за пределы Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "В стиле Кадырова: "Камеди Клаб" встал в очередь на извинения перед вайнахами".

На странице сообщества "Святой Дербент" в соцсети "ВКонтакте" сегодня было опубликовано два видео, на одном из которых видно, что предполагаемого виновника ДТП удерживают несколько мужчин в штатском. На месте инцидента также присутствуют сотрудники полиции.

Инцидент с участием сотрудника ППС в Дербенте активно обсудили подписчики и других пабликов. Так, соответствующий пост, опубликованный сегодня на странице 05_tv, в течение 15 часов собрал более 16 000 просмотров и не менее 40 комментариев. Некоторые из комментаторов высказали сомнение, что виновник ДТП понесет серьезное наказание.

"Наказать по всей строгости. Выписать на него все существующие нарушения. Или.... Можно договориться", - написал olhuzur_007.

"А протоколы за превышение скорости, выезд на полосу встречного движения и за сплошную на водителей припаркованных авто уже написали?" - иронично прокомментировал sgt.riordan.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность информации, опубликованной пользователями в Instagram в комментариях.

Напомним, в конце мая жительница Махачкалы за рулем легкового авто сбила четырех пешеходов. Очевидцы забросали автомобиль камнями, лишь подоспевшие полицейские спасли женщину от самосуда.