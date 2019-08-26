Оставшимся сиротами после камнепада в Дагестане детям назначен опекун

26 августа 2019, 23:14

Трое детей остались сиротами после гибели семьи в результате камнепада в Дагестане, им назначен опекун и оказана финансовая помощь, сообщили сегодня власти.

Как писал "Кавказский узел", автомобиль с семьей из четырех человек 23 августа попал под камнепад в Цумадинском районе и рухнул с обрыва высотой более 500 метров. В машине находились местный житель, его супруга и двое сыновей 10 и 15 лет. Взрослые и 10-летний ребенок погибли на месте. Старший ребенок был госпитализирован в состоянии комы и спустя некоторое время скончался, не приходя в сознание.

Министерство труда и социального развития Дагестана сообщило, что в семье погибших всего было пятеро детей. Трое остались сиротами, двое из них - дошкольного возраста.

"В качестве предполагаемого опекуна определен брат умершего главы семьи. Сиротам оказана финансовая помощь, а также помощь в виде детской одежды, обуви, продуктов питания и предметов первой необходимости. Цумадинским комплексным центром социального обслуживания населения семье будут оказаны все необходимые социальные услуги на дому", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минтруда и социального развития региона.