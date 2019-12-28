Прокуратура потребовала убрать свалки в Чародинском районе Дагестана

28 декабря 2019, 17:45

Администрация Чародинского района вовремя не позаботилась об уборке твердых коммунальных отходов, что привело к образованию несанкционированных свалок, сообщила прокуратура Дагестана.

По данным ведомства, администрации поселений района не заключили договоры с региональным оператором на услуги по сбору, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. "В результате нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду", - заявила прокуратура Дагестана.

В Гунибский районный суд направлено семь исков с требованием обязать администрацию Чародинского района устранить нарушения. "Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что две несанкционированные свалки в селах Дербентского района были ликвидированы после вмешательства прокуратуры, сообщило ведомство 2 декабря. В сентябре прокуратура добилась уборки свалок в населенных пунктах Карабудахкентского района.