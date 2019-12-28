28 декабря 2019, 17:45
Прокуратура потребовала убрать свалки в Чародинском районе Дагестана
Администрация Чародинского района вовремя не позаботилась об уборке твердых коммунальных отходов, что привело к образованию несанкционированных свалок, сообщила прокуратура Дагестана.
По данным ведомства, администрации поселений района не заключили договоры с региональным оператором на услуги по сбору, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов. "В результате нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду", - заявила прокуратура Дагестана.
В Гунибский районный суд направлено семь исков с требованием обязать администрацию Чародинского района устранить нарушения. "Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что две несанкционированные свалки в селах Дербентского района были ликвидированы после вмешательства прокуратуры, сообщило ведомство 2 декабря. В сентябре прокуратура добилась уборки свалок в населенных пунктах Карабудахкентского района.
"Власти пообещали убрать мусорную свалку у реки Баксан после сообщения в Instagram", "Суд обязал чиновников убрать свалки в Майском", "Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова".
28 декабря 2019, 18:40
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Адвокат заявил о жалобах арестованного в Махачкале Ибнухажарова на здоровье после пыток
Суд в Махачкале продлил на месяц срок содержания под стражей Джабраила Ибнухажарова, обвиняемого в пособничестве боевикам и хранении оружия. Ибнухажаров жалуется на боли в области ребер после пыток, однако медэкспертиза до сих пор не проведена, сообщил адвокат. Брат рассказал об аресте счетов компании, в которой работает Ибнухажаров.
28 декабря 2019, 17:05
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Полицейские наказаны за незаконное задержание волгоградского активиста Сивцева
Главное управление МВД по Волгоградской области сообщило жителю Дубовского района Василию Сивцеву, что сотрудники райотдела привлечены к дисциплинарной ответственности за его незаконное задержание и составление протокола об административном правонарушении в отношении активиста.
28 декабря 2019, 16:22
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Следствие назвало лидеров ингушских активистов создателями экстремистского сообщества
На Мусу Мальсагова, Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова заведено дело о создании экстремистского сообщества, еще пятеро активистов заподозрены в участии в этом сообществе. Назначенные на сегодня допросы участников мартовского митинга в Магасе отложены из-за того, что следствие слишком поздно уведомило об этом, сообщили адвокаты.
28 декабря 2019, 15:44
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Нагорный Карабах рапортовал о самой спокойной ситуации в зоне конфликта за 10 лет
В 2019 году азербайджанская армия нарушила перемирие около девяти тысяч раз, это самый низкий показатель с 2010 года, сообщило Минобороны Нагорного Карабаха. Прогресса в урегулировании конфликта нет, констатировало ведомство, обвинив в этом Азербайджан.
28 декабря 2019, 15:15
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Прокуратура потребовала для нальчанина Руслана Кашешова 11 лет колонии
Вина предпринимателя из Нальчика Руслана Кашешова в пособничестве ИГ* и хранении наркотиков и гранаты полностью доказана, заявила прокурор в Южном окружном военном суде. Доказательства противоречат друг другу и сами по себе говорят о фабрикации дела, возразила защита, потребовавшая полностью оправдать Кашешова.
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