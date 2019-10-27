Уборка мусора в Хасавюрте. Скриншот видео страницы Instagram администрации города Хасавюрт https://www.instagram.com/khasavyurt_gorod/

27 октября 2019, 20:26

Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова

Депутаты и волонтеры приняли участие в уборке мусора в Хасавюрте и шести селах Хасавюртовского района после того, как премьер-министр Дагестана Артем Здунов раскритиковал санитарное состояние города, отчитались сегодня чиновники.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября премьер-министр Дагестана Артём Здунов выразил возмущение по поводу "лежащих на земле в центре Хасавюрта шкур животных" и распорядился создать специальную комиссию по очистке города от мусора. Проблема загрязнения актуальна для многих населенных пунктов республики, указали пользователи Instagram.

26 октября министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев и министр по делам молодежи республики Камил Саидов проинспектировали в Хасавюрте места, где скапливался мусор, сообщила сегодня пресс-служба Минмолодежи Дагестана.

"Осмотрев территорию, Набиюла Карачаев поручил ответственным лицам огородить забором мусорный полигон во избежание скопления на территории свалки домашнего скота. В свою очередь Камил Саидов отметил, что санитарное состояние вдоль трассы Хасавюрт-Дылым значительно улучшилось, но есть еще над чем поработать", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

По словам первого замглавы Хасавюртовского района Багаутдина Мамаева, в уборке мусора участвовали "общественники, спортсмены, депутаты, волонтеры и представители духовного управления. "Помимо этого, представители духовного управления района провели разъяснительные беседы с населением о необходимости соблюдения чистоты", - сказал Мамаев.

Всего с 23 по 25 октября "санитарные мероприятия были проведены на 16 участках города" и в шести селах Хасавюртовского района, отмечается в сообщении министерства.

По словам руководителя ООО "Дагэкосити", "в настоящее время прорабатывается вопрос ежедневной уборки мусорного полигона", сообщила 26 октября администрация Хасавюрта на своей странице в Instagram.

Примечание:

"Вспышка сибирской язвы зафиксирована в Дагестане", "Варламов пожелал Дадаеву изменить Махачкалу до неузнаваемости", "Махачкалинцы ответили критикой на рейд чиновников по городским дворам".

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