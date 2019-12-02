02 декабря 2019, 20:21

Прокуратура добилась ликвидации двух свалок в Дагестане

Две несанкционированные свалки, обнаруженные в селах Дербентского района, ликвидированы после вмешательства прокуратуры.

По данным ведомства, одна мусорная свалка была обнаружена на территории сельсовета Берикеевский рядом с нефтеперерабатывающим заводом, вторая - в селе Джемикент. Несанкционированные свалки занимали участки площадью 600 и 500 квадратных метров.

"В адрес главы муниципального района "Дербентский район" внесено представление. По результатам его рассмотрения несанкционированные свалки ликвидированы", - сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре прокуратура добилась уборки свалок в населенных пунктах Карабудахкентского района Дагестана.

Примечание:

"Чиновники в Хасавюрте рапортовали об уборке мусора после претензий Здунова", "Прокуратура потребовала убрать свалку в дагестанском селе", "Мэрия Махачкалы раскритиковала подчиненных за стихийную свалку".

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