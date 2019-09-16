16 сентября 2019, 23:38

Прокуратура добилась уборки свалок в Карабудахкентском районе

Часть несанкционированных свалок, обнаруженных в Карабудахкентском районе Дагестана, ликвидирована после вмешательства прокуратуры, сообщило сегодня ведомство.

По данным прокуратуры, несанкционированные свалки были найдены в населенных пунктах района. Главе муниципального образования было внесено представление, и часть свалок уже убрана, проинформировало ведомство.

"Ликвидированы мусорные свалки, расположенные на окраине села Зеленоморск, в северо-восточной части береговой линии озера Большое Турали и в районе "Немецкой деревни". С привлечением уборочной техники производится ликвидация свалки на северной окраине села Манаскент", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что в августе прокуратура потребовала убрать свалку в селе Новолакского района Дагестана. Ранее ведомство добилось решения проблемы с мусором в Дахадаевском районе Дагестана. 

Примечание:

"Мэрия Махачкалы раскритиковала подчиненных за стихийную свалку", "Экологи поддержали требования активистов об очистных сооружениях в Дагестане", "Идея установки скульптуры в Каспийске вызвала в соцсетях дискуссию о мусоре".

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