21 декабря 2019, 20:15

Суд обязал чиновников убрать свалки в Майском

Прокуратура Кабардино-Балкарии добилась решения суда с требованием к властям Майского ликвидировать несанкционированные свалки возле кладбища и мечети.

Прокуратура Майского района, обнаружив несанкционированные свалки возле городского кладбища и мечети, внесла представления об устранении нарушений законодательства в адрес главы администрации города Майского. Администрация отчиталась об устранении нарушений, но свалки так и не были ликвидированы, и прокуратура обратилась в суд, сообщило ведомство.

Суд удовлетворил требования прокуратуры к администрации Майского в полном объеме, обязав власти ликвидировать свалки, говорится в сообщении, опубликованном 20 декабря на сайте прокуратуры Кабардино-Балкарии.

1 ноября Минприроды Кабардино-Балкарии отчиталось о том, что мусорная реформа в республике проведена, и закрыты все свалки, кроме двух полигонов. Пункты приема отходов, объявленные закрытыми, продолжают действовать, а уменьшение числа официальных свалок привело к росту количества нелегальных, указали тогда пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", стихийные свалки мусора неоднократно вызывали нарекания у жителей столицы Кабардино-Балкарии. Так, в ноябре горожане пожаловались в Instagram, что дети вынуждены ходить в школу мимо гор мусора около контейнеров. После публикации в Instagram 14 декабря видеозаписи стихийной свалки в Нальчике пользователи соцсети предположили, что кучи мусора говорят о неэффективной работе оператора по вывозу отходов.

Напомним, с 1 января регионы России перешли на новую систему обращения с бытовыми отходами. За сбор, транспортировку, обработку и утилизацию мусора теперь отвечают региональные операторы, которые выбирались по итогам конкурсов. Гендиректор ООО "Экологистика" Варткес Галустян в ответ на критику горожан заявил в мае, что мусор с улиц Нальчика вывозится в соответствии с графиком.

Примечание:

"Мусорный оператор Кабардино-Балкарии оштрафован за нарушения", "Пользователи соцсетей пожаловались на мусорный коллапс в Прохладном", "Соцсети вызвали власти Нальчика на диалог по благоустройству города".

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