Мусорный оператор Кабардино-Балкарии оштрафован за нарушения

12 декабря 2019, 21:55

Компания «Экологистика» получила 490 тысяч рублей в качестве штрафа за несоблюдение законодательства по обращению с отходами в Урванском районе Кабардино-Балкарии.

Прокуратура нашла нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в работе компании «Экологистика». По данным ведомства, при эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов компания не использует контрольно-дезинфицирующие установки для мусоровозов, а также не проводит обучение персонала правилам экологической безопасности, мониторингу подземных вод и загрязнения почвы.

Управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора по республике по результатам проверки прокуратуры оштрафовали компанию на 490 000 рублей, признав ее виновной по административным статьям о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды (ст. 8.2 КоАП РФ), несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.35 КоАП РФ) и несоблюдении экологических требований (ст. 8.1 КоАП РФ), сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте.

На сайтах управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарии нет информации о штрафах компании на 21.00 мск сегодня. Комментариев от ООО «Экологистика» по поводу штрафов на сайте компании по состоянию на 21.00 мск сегодня не опубликовано.

"Кавказский узел" также писал, в ноябре жители Нальчика в Instagram рассказали, что дети ходят в школу мимо гор мусора около контейнеров. Они призвали оператора убрать стихийные свалки. В компании "Экологистика" тогда заявили, что уборка мешков с листвой не входит в обязанности оператора.