24 декабря 2019, 16:22

Суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор застройщику за хищение 67 миллионов

Оставлен в силе приговор гендиректору коммерческой фирмы Дмитрию Язеву, осужденному на три года колонии-поселения за мошенничество с деньгами более 50 дольщиков, сообщили сегодня в Ростовском облсуде.

На заседании 23 декабря  Ростовский областной суд не удовлетворил апелляцию гендиректора коммерческой фирмы Дмитрия Язева, оспорившего приговор Ленинского райсуда Ростова-на-Дону, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда. По данным пресс-службы, 7 октября райсуд назначил Язеву три года колонии-поселения.

Согласно приговору, Дмитрий Язев похитил у более 50 дольщиков 67,694 миллиона рублей. Суд также наложил арест на принадлежащие фирме Язева участки с незавершенным строительством по четырем адресам, сообщило 17 октября издание «161.ру».

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал это дело с октября 2018 года, следует из картотеки на сайте суда. Язев обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном привлечении средств дольщиков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 декабря Ростовский облсуд утвердил условное наказание двум руководителям строительной компании "Югжилстрой», обвиненных в хищении 64 миллионов рублей.

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Кубанский застройщик осужден по делу об обмане дольщиков", "Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра", "Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 32 миллиона".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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