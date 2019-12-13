Ростовские застройщики получили условное наказание за обман дольщиков

13 декабря 2019, 17:57

Суд назначил по пять лет условного лишения свободы владельцу и гендиректору фирмы "Югжилстрой", признанным виновными в хищении у дольщиков в Ростове-на-Дону 64 миллионов рублей.

Ростовский областной суд решением от 12 декабря оставил в силе приговор Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, который 30 сентября назначил гендиректору "Югжилстроя" Наталье Гиниятулиной и владельцу фирмы Мусе Клычеву по пять лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель облсуда. Суд счел смягчающим обстоятельством то, что строительство дома возобновлено, а ряд потерпевших ранее просили не приговаривать подсудимых к заключению. При этом апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание также подавали потерпевшие.

Согласно приговору, Гиниятулина и Клычев в период с декабря 2013 года по июль 2015 мошенническим путем похитили у дольщиков более 64 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 32 человека.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал это дело с декабря 2018 года, следует из картотеки на сайте суда.

Арбитражный суд признал "Югжилстрой" банкротом еще в мае 2018 года. Долг компании перед кредиторами превысил 238 миллиона рублей. Фирма планировала построить в Ростове-на-Дону два жилых комплекса:: "Южный" на улице Ленина и ЖК на улице Воровского. Генеральный директор "Югжилстроя" Наталья Гиниятулина заявила, что банкротство связано с кризом 2014 года. "В этот период у нас существенно упали продажи, а цены на строительные материалы и стоимость кредитов выросли", - процитировал Гиниятулину 29 мая 2018 года "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 ноября суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии главу строительной компании, обвиненного в хищении 99 миллионов рублей.

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.