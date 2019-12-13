Строительство. Фото: пресс-служба администрации Ростова

13 декабря 2019, 17:57

Ростовские застройщики получили условное наказание за обман дольщиков

Суд назначил по пять лет условного лишения свободы владельцу и гендиректору фирмы "Югжилстрой", признанным виновными в хищении у дольщиков в Ростове-на-Дону 64 миллионов рублей.

Ростовский областной суд решением от 12 декабря оставил в силе приговор Ворошиловского районного суда Ростова-на-Дону, который 30 сентября назначил гендиректору "Югжилстроя" Наталье Гиниятулиной и владельцу фирмы Мусе Клычеву по пять лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель облсуда. Суд счел смягчающим обстоятельством то, что строительство дома возобновлено, а ряд потерпевших ранее просили не приговаривать подсудимых к заключению. При этом апелляционную жалобу с требованием ужесточить наказание также подавали потерпевшие.

Согласно приговору, Гиниятулина и Клычев в период с декабря 2013 года по июль 2015 мошенническим путем похитили у дольщиков более 64 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 32 человека.

Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону рассматривал это дело с декабря 2018 года, следует из картотеки на сайте суда.

Арбитражный суд признал "Югжилстрой" банкротом еще в мае 2018 года. Долг компании перед кредиторами превысил 238 миллиона рублей. Фирма планировала построить в Ростове-на-Дону два жилых комплекса:: "Южный" на улице Ленина и ЖК на улице Воровского. Генеральный директор "Югжилстроя" Наталья Гиниятулина заявила, что банкротство связано с кризом 2014 года. "В этот период у нас существенно упали продажи, а цены на строительные материалы и стоимость кредитов выросли", - процитировал Гиниятулину 29 мая 2018 года "Коммерсант".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 ноября суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии главу строительной компании, обвиненного в хищении 99 миллионов рублей.

"Кавказский узел" подготовил материал "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в котором собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Кубанский застройщик осужден по делу об обмане дольщиков", "Сочинцы назвали ключевые задачи для будущего мэра", "Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 32 миллиона".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 декабря 2019, 18:20

13 декабря 2019, 17:00

13 декабря 2019, 16:50

13 декабря 2019, 15:57

13 декабря 2019, 15:11

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи