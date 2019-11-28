Недостроенный дом ЖК "Мультиплекс Кино". Фото: официальный сайт ЖК "Мультиплекс Кино" http://жк-мультиплекс-кино.рф/этапы-строительства/

28 ноября 2019, 04:05

Ростовский застройщик осужден за мошенничество с деньгами дольщиков

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам колонии главу строительной компании, обвиненного в хищении 80 миллионов рублей у дольщиков и 19 миллионов рублей у своих знакомых.

Суд установил, что застройщик собрал с дольщиков деньги на строительство жилого поселка "Приазовье" в хуторе Новоалександровка.

Он заключил договоры более чем с 60 дольщиками на сумму более 80 миллионов рублей, сообщила 27 ноября прокуратура Ростовской области на своем сайте. "Свои обязательства перед дольщиками он не выполнил, строительство не окончил, а полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, он занял 19 миллионов рублей на нужды компании у двух своих знакомых и не отдал, отмечает прокуратура.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал главу стройкомпании виновным по статьям о мошенничестве и мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ему пять лет колонии общего режима, сообщила прокуратура. Суд также признал право потерпевших взыскать с него ущерб, говорится в сообщении. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - десять лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, отмечает ведомство.

Дело застройщика поступило в Кировский районный суд Ростова-на-Дону 21 января, приговор был вынесен 21 ноября, следует из карточки дела на сайте суда. Комментариев от осужденного или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 2 октября суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки Андрею Захаревичу, Олегу Железнову и Ольге Попушенко, обвиненным в хищении 240 миллионов рублей у участников долевого строительства. Пострадавшие не получили свое жилье, нанесенный им ущерб не выплачен, рассказали дольщики.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в которой собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.
Примечание:

"Застройщик в Краснодаре осужден на 6,5 года тюрьмы за обман дольщиков", "Четверо сочинских застройщиков обвинены в обмане свыше 60 дольщиков", "Суд подтвердил приговор по делу о присвоении денег дольщиков в Таганроге".

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