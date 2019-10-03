Застройщики в Ростове-на-Дону осуждены за обман дольщиков

03 октября 2019, 03:23

Суд в Ростове-на-Дону назначил длительные сроки Андрею Захаревичу, Олегу Железнову и Ольге Попушенко, обвиненным в хищении 240 миллионов рублей у участников долевого строительства. Пострадавшие не получили свое жилье, нанесенный им ущерб не выплачен, рассказали дольщики.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года было передано в суд дело Андрея Захаревича, Олега Железнова и Ольги Попушенко, обвиненных в хищении средств более чем 300 участников долевого строительства в Ростове-на-Дону.

По версии следствия, обвиняемые с января 2009 года по сентябрь 2013 года похитили у участников строительства 17 многоэтажек 240 миллионов рублей. Кроме того, Захаревич с 2010 года по 2014 год совершил фиктивные сделки по продаже своим родственникам и знакомым трех земельных участков стоимостью не менее 12 миллионов рублей, которые ранее им были приобретены за счет похищенных у дольщиков денег, утверждали следователи. Всем трем обвиняемым было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество), а Захаревичу - еще и по пункту "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления). Отметим, что санкции статьи о мошенничестве предусматривают до десяти лет лишения свободы, о легализации имущества - до семи лет лишения свободы.

В Кировский райсуд Ростова-на-Дону 2 октября пришли более 50 потерпевших, многие из них были одеты в майки с надписями «Обманутый дольщик», передает присутствовавший в зале суда корреспондент "Кавказского узла". Оглашение приговора прошло в самом большом, по словам сотрудников суда, зале, однако и он с трудом вместил всех желающих. Клетку-"аквариум" с подсудимыми охраняли два полицейских и два пристава.

Суд признал всех троих виновными, Захаревичу он назначил восемь с половиной лет колонии общего режима, а Железнову и Попушенко — по пять лет колонии общего режима. Подсудимые встретили приговор спокойно, закрываясь от фотокамер

Дольщики рассказали о недостроенных квартирах

По словам дольщицы Лилии Воробьевой, она купила квартиру в доме по адресу улица Тракторная, 48И. Она рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что этот дом сейчас разбирают строители.

Воробьева рассказала, что о продаже квартир в микрорайоне Каменка она узнала из баннеров, листовки о дешевых квартирах приносили вместе с газетами. "Брат и мой внук жили со мной вместе, и нужно было их расселить. 1 700 000 рублей мы полностью вложили", - сказала она. Строительство должно было закончиться к 31 июля 2013 года, однако когда дольщица попыталась выяснить, как идут дела, она не смогла дозвониться до застройщиков.

"У брата тоже так сложилось, что он остался без ничего. И когда я ему об этом сказала, он очень переживал и через месяц умер от инфаркта. Я заболела, у меня онкология, уже сделала три операции", - пожаловалась Воробьева.

"Гражданский иск я не подавала, поскольку верила до последнего, что случился форс-мажор, Захаревич потом сам мне звонил и говорил, что все сделает. Я просила вернуть только квартиру или свои деньги, ждала, но ни денег, ни квартиры нет", - пояснила она.

Потерпевшая Галина Борисова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что купила квартиру в доме по улице Липецкой, 38, которую ей посоветовали в агентстве недвижимости. Сейчас дом выглядит как коробка, накрытая крышей, сказала она.

"Меня убедили, что через полгода этот дом будет сдаваться. Возможно, риэлтор и знала, что этот дом уже в черном списке. Но выглядело все убедительно - в подъезде горела лампочка, стены были побелены и покрашены, но квартиры были не готовы. Тогда это не вызвало у меня подозрений, квартиру я купила за 1 300 000 рублей, эти деньги я отдавала именно Олегу Железнову, он присутствовал при сделке", - рассказала Борисова.

"Я видела, что ничего не делается, и через год я узнала, что ... ничего достраиваться не будет. Муж стал ругаться со мной каждый день, потому что инициатива покупки квартиры была моей. В итоге моя семья разрушилась, муж меня бросил. Я внесла все деньги, которые мы копили на квартиру более восьми лет. Сейчас я живу с дочерью, которой 20 лет, квартиру мы снимаем, другого жилья нет. Живу в надежде, что когда-нибудь хотя бы однокомнатную квартиру мне предоставят. Дом не сдан, нам не дают документов на него", - пожаловалась она. По словам дольщицы, она не хочет строгого приговора застройщикам, "только бы людям дали квартиры".

83-летняя Зоя Сорокина рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что о продаже квартиры на Тракторной улице тоже узнала от риэлтора.

"В Ростов я приехала из Алма-Аты после развала Советского Союза, потом решила купить эту квартиру. Я съездила в их офис, прежде чем платить, узнала адрес, посмотрела фундамент. Потом вроде бы начали строить здание и я отдала деньги — 700 000 рублей. Для меня это очень большая сумма, это пенсия и весь мой заработок до 70 лет. Я работала учительницей физики и математики, пока мне не сделали операцию. Сейчас у меня ни квартиры, ни денег", - рассказала она.

По ее словам, дом, в котором она покупала квартиру, построен только до второго этажа. "Там, где моя квартира, вообще нет ни одного кирпичика. На суде Захаревич сказал, что он отдаст мне деньги... через два месяца. Прошло уже семь месяцев, никаких денег нет", - сказала Сорокина.

Ростовчанка Ольга Евдокимова, купившая квартиру в доме на улице 23-я линия, рассказала, что он непригоден для проживания.

«У меня не было жилья, поскольку были проблемы с родственниками — я не вступила вовремя в наследство и меня стали выселять, выделив по суду лишь небольшую сумму денег. Я стала искать жильё, в газете нашла объявление, что за приемлемую цену есть небольшая квартира, позвонила и мне сказали, что подыщут другой объект, предложив дом на 23-й линии", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". По словам Евдокимовой, вместе с агентом она съездила на участок, строительство было на стадии котлована, в нем стоял экскаватор. "Я спросила у риэлтора, есть ли документы, меня заверили, что всё хорошо, принесли документы и пообещали, что в 2010 году мы туда вселимся. На тот момент у меня было двое несовершеннолетних детей - дочка и сын. Приходилось жить в разных местах, у знакомых", - рассказала она.

Евдокимова сказала, что где-то полгода после поданной претензии компания Ольги Попушенко выплачивала по 10 тысяч на аренду квартиры, но потом сказали «денег нет». "Детей мне пришлось отдать родственникам, поскольку мне надо было всё время работать", - пожаловалась дольщица.

"Я прописана в доме на улице 23-я линия, у нас есть право собственности, но... для проживания он не пригоден - нет канализации, водопровода, электричества, вокруг кучи строительного мусора. К сожалению, я упустила время и не подала гражданский иск. Юристы мне сказали, что посмотрят приговор и, возможно, помогут составить иск, но это будет стоить около 10 тысяч. Я не знаю, смогу ли я оплатить эту услугу», - сказала она.

По словам представительницы объединенной рабочей группы дольщиков Екатерины Кривошей, всего по делу проходят потерпевшими 341 дольщик, но есть пострадавшие, которые живут в других регионах и не обращались к следователям. «Исков заявлено около сотни... У меня на возврат денежных средств был подан иск в суд, но исполнительный лист был возвращен с формулировкой «за неимением имущества у должника», - сказала Кривошей.

"Когда будет готов приговор, мы его внимательно посмотрим: нас интересует, в первую очередь, компенсация имущественного вреда", - сказала она. "Сейчас есть вероятность, что просто не на что будет приставам накладывать взыскание», - отметила Кривошей.

«Многие застройщики просто выкупали землю под индивидуальное жилищное строительство, собирали деньги с людей и потом их узаконивали. Эти дома сейчас массово признаются самостроями, и это большая проблема. Мы требуем, чтобы власти приняли меры для пострадавших дольщиков-"самостроевцев", - сказала Кривошей. По её словам, потерпевшие намерены подавать апелляции с требованиями назначить подсудимым по 10 лет лишения свободы.

Комментариями адвокатов потерпевших и подсудимых «Кавказский узел» пока не располагает. Дело поступило в суд 1 июня 2017 года, следует из картотеки дел на сайте Кировского районного суда Ростова-на-Дону.

"Кавказский узел" также писал, что 16 августа дольщики провели одиночные пикеты у здания областного правительства, прокуратуры и районных администраций в Ростове-на-Дону. Участники пикетов заявили, что власти проигнорировали их требование принять закон о защите прав владельцев квартир в самостроях.

При покупке квартиры в долевом строительстве стоит обратить внимание на предыдущий опыт работы застройщика, в частности, выяснить, есть ли у компании реализованные проекты, а значит и средства для осуществления задуманного строительства, говорится в опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана". В ней также говорится о том, что дольщикам необходимо заключить и зарегистрировать договор долевого участия в строительстве и не вносить денег до момента его регистрации, а также оформить страховку на тот случай, если застройщики окажутся недобросовестными. При заключении договора необходимо проверить учредительные документы застройщика (находятся в свободном доступе на сайте налоговой инспекции), договор аренды земельного участка под строительство и разрешение на осуществление строительства. В статье также собраны другие советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.