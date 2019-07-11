11 июля 2019, 14:02

Застройщик в Сочи обвинен в обмане дольщиков на 32 миллиона

Застройщик предстанет перед судом по обвинению в том, что собрал деньги с жителей нескольких регионов для строительства многоквартирного дома в Сочи, который подлежал сносу, сообщила сегодня прокуратура. Обвиняемый находится под стражей, его имущество арестовано.

По версии следствия, с апреля 2015 года по июнь 2017 года житель Сочи начал возведение дома на 59 квартир в Хостинском районе города, не имея разрешения на это. Застройщик собрал более 32 миллионов рублей с жителей Краснодарского края, а также Москвы, Челябинской, Пензенской, Мурманской и Новосибирской областей для строительства 27 квартир, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте кубанской прокуратуры.

По данным ведомства, застройщик знал о том, что дом подлежит сносу, но не сообщил об этом дольщикам. Дело расследовалось по статье «мошенничество в особо крупном размере», отмечается в сообщении. Застройщик находится под стражей, на его имущество и имущество его родственников наложен арест.

Максимальная санкция по данной статье – 10 лет заключения.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи, сообщает сегодня РИА «Новости».

"Кавказский узел" также писал, что 1 июля стало известно, что дело двух руководителей стройкомпании, обвиненных в мошенничестве с деньгами 80 дольщиков в Горячем Ключе, направлено в суд. По версии следствия, собранными с дольщиков 190 миллионами рублей застройщики распорядились по своему усмотрению.

В справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", опубликованной на "Кавказском узле", собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.

Примечание:

"Обвинение требует для вице-мэра Сочи три года колонии", "Бизнесмен Пруидзе в Сочи обжаловал приговор по делу о превышении полномочий", "Суд в Сочи оштрафовал бывшего вице-мэра за выдачу разрешения на строительство высотки".

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